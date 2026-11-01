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Do kraja ove godine u Srbiji će se kao neradni dan i državni praznik obeležiti još samo Dan primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembar, koji pada u sredu.

Povodom ovog praznika, učenici u školama imaće mali jesenji raspust u trajanju od tri slobodna dana - od srede 11. novembra do petka 13. novembra.

Kalendar za 2027. godinu

Prema zvaničnom kalendaru, u 2027. godini građani Srbije imaće ukupno 11 slobodnih i neradnih dana, što je za jedan manje u odnosu na ovu godinu.

Raspored državnih praznika u 2027. godini izgleda ovako:

- Nova godina (1. i 2. januar): Praznuje se u petak i subotu.

- Božić (7. januar): Obeležava se u četvrtak.

- Dan državnosti - Sretenje (15. i 16. februar): Praznuje se dva dana, u ponedeljak i utorak.

- Dan primirja u Prvom svetskom ratu (11. novembar): Pada u četvrtak.

Čak 5 vezanih slobodnih dana u maju

Posebno pogodan period za odmor i putovanja biće početkom maja 2027. godine, kada se preklapaju vaskršnji i prvomajski praznici.

Budući da Uskrs padne u nedelju 2. maja, građani Srbije imaće ukupno pet vezanih neradnih dana.

Slobodni dani trajaće od petka 30. aprila do utorka 4. maja, a njima su obuhvaćeni:

- Veliki petak (30. april);

- Praznik rada (1. maj);

- Uskrs (2. maj);

- Uskršnji ponedeljak (3. maj);

- Drugi dan Praznika rada, koji se prebacuje na utorak 4. maj.

Foto: New Africa/Shutterstock, Kurir

Slobodni dani za verske praznike i krsnu slavu

Zakon o državnim i verskim praznicima propisuje i prava zaposlenih na slobodne dane u skladu sa veroispovešću:

Pravoslavni vernici: Imaju pravo na slobodan dan na prvi dan krsne slave. Važna napomena: Ukoliko krsna slava padne na vikend ili drugi neradni dan, taj slobodan dan se ne prenosi na prvi sledeći radni dan.

Katolici i pripadnici drugih hrišćanskih zajednica: Imaju pravo na neradni dan na prvi dan Božića i tokom Uskršnjih praznika (od Velikog petka do drugog dana Uskrsa po njihovom kalendaru).

Pripadnici islamske zajednice: Imaju slobodan dan na prvi dan Ramazanskog i prvi dan Kurbanskog bajrama.

Pripadnici jevrejske zajednice: Ostvaruju pravo na slobodan dan na prvi dan Jom Kipura.