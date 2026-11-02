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Opšta bolnica Novi Pazar oglasila se nakon što je 30. oktobra na odeljenju za ginekologiju i akušerstvo preminulo novorođenče u 40. nedelji gestacije.

Rukovodstvo bolnice najavilo je stručan nadzor i detaljno ispitivanje okolnosti porođaja, piše u saopštenju koje je objavljeno na zvaničnoj stranici opšte bolnice Novi Pazar.

Saopštenje prenosimo u celosti:

"Povodom tragičnog događaja koji se odigrao 30. oktobra 2026. godine na Odeljenju za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice Novi Pazar, kada je nastupila smrt novorođenčeta u 40. nedelji gestacije, rukovodstvo ustanove obaveštava javnost o preduzetim i planiranim merama:

1. Po nalogu ustanove, na patologiji od strane iskusnog specijaliste sudske medicine izvršena je obdukcija. Protokolarno su uzeti uzorci tkiva za patohistološku (PH) analizu, a konačan uzrok smrti biće saopšten nakon završetka kompletne histopatološke i laboratorijske obrade.

2. Rukovodstvo bolnice formiraće posebnu Komisiju za vanredni unutrašnji stručni nadzor. Zadatak komisije biće detaljna rekonstrukcija celokupnog prijema i toka zbrinjavanja porodilje, uz uzimanje izjava od načelnice odeljenja, dežurnih lekara, ginekologa i kompletnog medicinskog osoblja koje je učestvovalo u prijemu, praćenju i samom toku porođaja.

3. O svim činjenicama i preduzetim koracima bez odlaganja će biti obavešteno i nadležno pravosuđe radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti.

Opšta bolnica Novi Pazar izražava najdublje žaljenje i saoseća sa porodicom. Rukovodstvo ustanove odlučno je da preduzme sve zakonom predviđene korake kako bi se objektivno, nepristrasno i transparentno rasvetlile sve okolnosti ovog događaja. Ukoliko komisija ili nadležni organi utvrde postojanje bilo kakvih propusta ili nestručnog postupanja, svi odgovorni biće najstrože sankcionisani u skladu sa zakonom.