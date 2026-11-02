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Adnan Rebronja, otac bebe koja je, prema njegovim rečima, preminula tokom porođaja u novopazarskoj bolnici, traži da nadležni utvrde sve okolnosti ovog događaja i eventualnu odgovornost.

Za Mahala.rs govori o sumnjama u propuste tokom porođaja, navodi da se njegova supruga i dalje nalazi u bolnici i najavljuje obraćanje tužilaštvu i zdravstvenoj inspekciji.

"Ja ne mogu nikoga da okrivim jer nisam bio unutra, nisu mi dozvolili. Ja samo imam mrtvo dete i izmrcvarenu ženu", kaže Rebronja.

Prema njegovim rečima, njegova supruga je očekivala peto dete, a nakon prolaska predviđenog termina porođaja odlazila je u bolnicu na kontrole i CTG preglede.

Rebronja navodi da je prilikom dolaska u petak više puta upućivana da prošeta i vrati se radi ponavljanja CTG snimanja. Kaže da je to za nju bilo iscrpljujuće i smatra da njeno stanje nije blagovremeno i adekvatno razmotreno. Ocenu postupanja medicinskog osoblja očekuje od nadležnih stručnih službi.

Kako tvrdi, porođaj je potom trajao oko tri sata, a beba je preminula. Ističe da nije prisustvovao porođaju i da upravo zato traži da se proveri dokumentacija i utvrdi šta se dešavalo u porodilištu.

Rebronja kaže da je obavljena obdukcija i da mu je nakon nje usmeno saopšteno da je beba bila zdrava. To je njegovo svedočenje o razgovoru nakon obdukcije, a ne zvanična potvrda njenog nalaza ili uzroka smrti.

Otac iznosi primedbe i na postupanje prema supruzi nakon porođaja. Prema njegovim rečima, od nje je traženo da potpiše da bolnicu napušta na sopstvenu odgovornost, što je odbila jer nije tražila da samoinicijativno izađe. Navodi da je nakon toga ostala na bolničkom lečenju.

Tvrdi i da su sa njom vođeni razgovori u kojima su je zdravstveni radnici ubeđivali da nisu odgovorni i da ne pokreće postupak. Ovi navodi za sada nisu nezavisno potvrđeni.

Rebronja najavljuje da će se, nakon savetovanja sa pravnicima, obratiti tužilaštvu i zdravstvenoj inspekciji. Od inspekcije namerava da zatraži hitnu proveru medicinske dokumentacije, toka porođaja i postupanja zdravstvenih radnika.

"Da odem i da tražim da se pokrene postupak, da se traži i da se vidi ko je kriv", kaže on, objašnjavajući šta očekuje od obraćanja nadležnima.

Dodaje da želi da njegov slučaj doprinese boljem postupanju prema drugim porodicama.

"Želim da nešto doprinesem nekom poboljšanju sa ovim mojim slučajem", poručuje Rebronja.

Policija i tužilaštvo proveriće navode

Iz policije i nadležnog tužilaštva ranije je za Mahala.rs potvrđeno da će proveriti navode o ovom slučaju. Kako je redakciji rečeno, u okviru provera planirano je uzimanje izjava od roditelja deteta i direktora zdravstvene ustanove.

Tvrdnje o mogućim propustima tokom porođaja i postupanju prema majci predstavljaju navode oca deteta. Uzrok smrti bebe i eventualna odgovornost zdravstvenih radnika za sada nisu zvanično utvrđeni.

Podsetimo, Opšta bolnica Novi Pazar oglasila se nakon što je 30. oktobra na odeljenju za ginekologiju i akušerstvo preminulo novorođenče u 40. nedelji gestacije.

Oglasila se bolnica

Rukovodstvo bolnice najavilo je stručan nadzor i detaljno ispitivanje okolnosti porođaja, piše u saopštenju koje je objavljeno na zvaničnoj stranici opšte bolnice Novi Pazar.

Saopštenje prenosimo u celosti:

"Povodom tragičnog događaja koji se odigrao 30. oktobra 2026. godine na Odeljenju za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice Novi Pazar, kada je nastupila smrt novorođenčeta u 40. nedelji gestacije, rukovodstvo ustanove obaveštava javnost o preduzetim i planiranim merama:

1. Po nalogu ustanove, na patologiji od strane iskusnog specijaliste sudske medicine izvršena je obdukcija. Protokolarno su uzeti uzorci tkiva za patohistološku (PH) analizu, a konačan uzrok smrti biće saopšten nakon završetka kompletne histopatološke i laboratorijske obrade.

2. Rukovodstvo bolnice formiraće posebnu Komisiju za vanredni unutrašnji stručni nadzor. Zadatak komisije biće detaljna rekonstrukcija celokupnog prijema i toka zbrinjavanja porodilje, uz uzimanje izjava od načelnice odeljenja, dežurnih lekara, ginekologa i kompletnog medicinskog osoblja koje je učestvovalo u prijemu, praćenju i samom toku porođaja.

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3. O svim činjenicama i preduzetim koracima bez odlaganja će biti obavešteno i nadležno pravosuđe radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti.

Opšta bolnica Novi Pazar izražava najdublje žaljenje i saoseća sa porodicom. Rukovodstvo ustanove odlučno je da preduzme sve zakonom predviđene korake kako bi se objektivno, nepristrasno i transparentno rasvetlile sve okolnosti ovog događaja. Ukoliko komisija ili nadležni organi utvrde postojanje bilo kakvih propusta ili nestručnog postupanja, svi odgovorni biće najstrože sankcionisani u skladu sa zakonom."