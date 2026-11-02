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Svadbe su zamišljene kao najradosniji dan u životu mladenaca, ali se ponekad umesto veselja pretvore u događaje za pamćenje iz potpuno pogrešnih razloga.

Od porodičnih svađa, ljubomornih ispada i neprijatnih iznenađenja do situacija koje zvuče kao scena iz filma, pojedini svatovi doživeli su takve šokove da ih ni godinama kasnije ne zaboravljaju.

Gosti napustili salu

Upravo jedna takva priča posebno je privukla pažnju korisnika Redita, nakon što je u diskusiji o najgorim svadbama kojima su prisustvovali jedan muškarac otkrio da je tokom veselja stigla anonimna dojava o postavljenoj bombi.

Gosti su morali da napuste salu, policija je hitno reagovala, a ono što je usledilo učinilo je ovaj događaj još bizarnijim.

- Taman krenula večera i stigne anonimna dojava da je u sali postavljena bomba. Morali smo svi da izađemo iz sale. Došla je policija sa psima, njuškali su oko stolova nisu ništa našli. Policija je uzimala izjave od roditelja mladenaca i brzo su skontali ko se od rodbine najviše naljutio što nije bio pozvan - napisao je jedan korisnik.

Svadbeno veselje prekinuto

Iako se ispostavilo da bombe nije bilo, svadbeno veselje je već bilo prekinuto, a porodice su morale da se suoče sa činjenicom da je neko zbog ljutnje i nepozivanja na slavlje bio spreman da izazove pravu paniku. Umesto da pamte muziku, prvi ples i čestitke, gosti su dobili priču koju će prepričavati godinama.

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Ništa manje neobična nije bila ni svadba na kojoj su, prema svedočenju jednog korisnika, glavnu ulogu imale baklje, navijačke pesme i bend koji je pojedine numere ponavljao čak četiri puta tokom večeri.

Ipak, ono što je goste posebno iznenadilo usledilo je na kraju - gusle i to čitav sat.

- Bile su baklje, navijačke pesme, bend očajan i na kraju gusle uživo, sat vremena dok gosti sede - napisao je jedan korisnik.