Slušaj vest

"Godinama nakon njenog nestanka svake noći pre nego što bih se uspavala, moja zadnja misao bila je Iva Veljković. Preispitivala sam se da li smo uradili sve što smo mogli da nađemo tu šesnaestogodišnjakinju i često su ta razmišljanja trajala do zore. Njena slika me je uvek pratila i kada smo rešavali i druga krivična dela, često sam se pitala da li ćemo u tim postupcima eventualno doći do saznanja o njenoj sudbini. Otišla sam u penziju posle 31 godine službe, a Iva mi je i dalje u mislima jer je ona jedino dete koje nismo pronašli i o čijoj se sudbini do dana današnjeg ne zna ništa."

Ovako o najmisterioznijem i najduže nerešenom nestanku na području Policijske uprave u Nišu, govorila skusna policijska inspektorka Dragana Žikić.

Iva, koja je u Zaječaru živela sa majkom, tog leta je došla u Niš da bi deo raspusta provela sa ocem. Tada je saznala za oglas koji je očigledno bi mamac za naivne devojke i donela kobnu odluku da se na njega javi.

Tinejdžerka je 9. avgusta 2000. godine otišla do mosta kod Tvrđave da bi se srela sa navodnim poslodavcem za posao bebisiterke i platu od 1.000 maraka i od tog trenutka joj se izgubio svaki trag. U nastojanju da saznaju bilo šta o devojčici, niška policija je razgovarala sa nebrojeno mnogo ljudi, inspektori su odlazili svuda gde bi ih odvela sumnja da bi Iva mogla biti ali ih je svaki od tih potencijalnih tragova odveo u ćorsokak.

"Tragom informacija koje smo dobijali išli smo u Bujanovac, Novi Pazar, Leskovac, Zaječar, Valjevo... Na osnovu zamolnica i naše kolege iz drugih policijskih uprava bili su uključeni u taj slučaj. Još je na snazi i potraga preko Interpola za Ivom, ali nikakvih tragova i dalje nema. Dve godine nakon njenog nestanka određene informacije su nas odvele u Valjevo gde smo se bavili jednom grupom ljudi koji su evidentno bili uznemireni zbog čega smo pomislili da smo na dobrom tragu i da ćemo Ivu najzad vratiti kući. Međutim, pokazalo se da su oni imali svoje razloge zbog kojih im je razgovor sa policijom bio neprijatan ali da oni nemaju nikakve veze sa nestalom tinejdžerkom", opisuje inspektorka potragu za devojčicom.

Iva Veljković je nestala pre više od dve decenije Foto: Nestali Srbija

Ona potvrđuje informacije koje su se pojavile u javnosti da je policija jednog Nišliju sumnjičila za Ivin nestanak.

"Taj nam se čovek uporno pojavljivao kao mogući osumnjičeni jer je on bio taj koji je oglašavao radno mesto bebisiterke, a imao je istoriju s*ksualnih delikata. On nas je nažalost uputio na pogrešan trag, izgubili smo dosta vremena dok smo pronašli čoveka za koga je on tvrdio da je poslednji video Ivu. U pitanju je bio Albanac koga smo tražili tri godine da bismo ustanovili da on sa tim slučajem nema veze. Kod tog Nišlije pronašli smo i nož na kojem su bile tamne mrlje za koje smo posumnjali da potiču od krvi. Obavljeno je veštačenje koje je potvrdilo da se radi o ljudskoj krvi, ali je biološki materijal bio nedovoljan da se uporedi sa DNK roditelja tako da nismo mogli da dokažemo naše sumnje da je taj Nišlija krivac za ono što se Ivi desilo", priča Žikić.

Ne propustite Društvo IVA JE KRENULA NA RAZGOVOR ZA POSAO KADA JOJ SE GUBI SVAKI TRAG! Policijski inspektor iz Niša o JEDINOM SLUČAJU KOJI NIJE REŠIO

Dodaje da nada da je Iva negde živa još postoji.

"Ni 24 godine posle nestanka njen leš nije pronađen pa se i dalje nadam da je negde živa. Najteže je njenim roditeljima, zaista je teško bilo zadržati taj stav profesionalca dok se na njihovom licu i njihovom glasu čita bol, tuga i želja da im saopštite nova otkrića i lepe vesti a njih nema. Radila sam dugo na suzbijanju razbojništava, iznuda i ucena te drugih teških krivičnih dela ali ništa ne može da se meri sa osećajima koje imate kada roditelje gledate u oči i morate da im kažete da im niste našli dete. Na njihovu a i našu veliku nesreću Iva ostaje zapamćena kao jedino dete koje nije pronađeno i o kojoj se ništa ne zna. Ja se ipak nadam da je negde živa i da će se jednog dana pojaviti", zaključila je Žikić januara 2024. godine.