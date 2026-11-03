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U opštini Blace proglašena je vanredna situacija zbog nestašice vode u akumulacionom jezeru "Pridvorica", odakle se snabdeva veći deo Blaca i okolnih sela. Bez vode 2.500 domaćinstava.

Nivo vode u akumulaciji Pridvorica je na istorijskom minimumu, kažu meštani sela, ali i najstariji radnici Javnog komunalnog preduzeća u Blacu. Na licu mesta Ekipa RTS-a zatekla je nadrealnu sliku ispražnjenog jezera, gde se može videti samo mulj.

Uzrok ovakvog stanja, kažu, jeste dugotrajna suša i nepovoljne vremenske prilike koje su bile tokom leta, a nastavile su se i tokom jeseni.

Inače, Blace godinama ima problem sa hemijskom neispravnošću vode zbog povećane koncentracije mangana, a zbog niskog vodostaja ovaj procenat je znatno iznad proseka, tako da je bez vode za piće ostalo oko 2.500 domaćinstava Blaca koja su priključena na vodosistem u Pridvorici.

Oni trenutno imaju tehničku vodu, ali zbog niskog vodostaja iz Komunalnog preduzeća "Blace" apeluju da se voda štedi i racionalno troši kako ne bi došlo do restrikcija.

Blace se snabdeva i iz bunara, ali je na njih priključeno oko 600 domaćinstava koja nemaju problem sa vodosnabdevanjem.

"Kota normalnog uspora je 538,4 metra nadmorske visine. Sada se nalazimo praktično tridesetak metara ispod tog nivoa. Vodu koristimo iz vodovoda Javnog preduzeća Toplica, a za tehničku vodu još uvek nije nađeno neko rešenje", kaže direktor JKP "Blace" Zoran Mitrović.

Prema njegovim rečima, Okružnom štabu za vanredne situacije upućen je zahtev za pozajmicu cisterni i pumpi kojima bi se točila voda.

"Alternativni izvori možda bi bili jezero u Blacu ili neki drugi bunari koji već imaju veću izdašnost vode", dodaje Mitrović.

Ističe da se kao prelazno rešenje koristi bazen sa preko 50 kubnih metara vode.

"Mi trenutno tu vodu koristimo i dalje transportujemo za Blace, a to je sve nekih 20 do 24 litra u sekundi. Znači, nedostaje nam otprilike desetak litara u sekundi da bi bile zadovoljene minimalne potrebe stanovništva u Blacu“, kaže Mitrović.

Kiša koja je prethodnih dana padala nije znatnije uticala da se poboljša vodosnabdevanje u Blacu, ali ukoliko se trend padavina nastavi, kao što je to danas, moguće je da dođe do poboljšanja.

Ono što je novo jeste da su od Okružnog kriznog štaba stigle dve pumpe za ispumpavanje tehničke vode.