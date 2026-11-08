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Dolazak sveštenika u dom pred krsnu slavu za mnoge je deo tradicije, ali njegov smisao mnogo je dublji od običaja i pripreme za praznik.

Sveštenik Dejan Krstić, na Fejsbuk stranici "Jednostavni odgovori na komplikovana pitanja naše vere", podsetio je vernike zašto je važno da pred slave otvore vrata svojih domova, osveštaju slavsku vodicu i pripreme se za obeležavanje svetitelja zaštitnika.

Posebno je istakao da slava nije u bogatoj trpezi i okupljanju, već u veri, molitvi, praštanju i ljubavi, uz poruku da nikada nije kasno da porodice koje do sada nisu slavile započnu ovu blagoslovenu tradiciju.

Vreme krsnih slava

- Jesen je stigla, a sa njom nam dolazi i vreme krsnih slava. U našim domovima ponovo će zamirisati slavski kolač i tamjan, okupiće se porodica, rodbina i prijatelji, a za slavskom trpezom setićemo se svetitelja koji je zaštitnik našeg doma i porodice. U danima koji dolaze, otvorimo vrata svojih domova sveštenicima koji nam dolaze u posetu, da se zajedno pomolimo, da osveštamo slavsku vodicu i pripremimo se za proslavljanje svoga nebeskog zaštitnika - napisao je otac Dejan.

Foto: Kurir

Istakao je da sveštenikov dolazak ne bi trebalo da se doživljava kao obaveza ili puka formalnost, već kao prilika da se dom i porodica predaju Božijem blagoslovu.

- Sveštenik u naš dom unosi Krst Hristov, a sa njim i blagoslov Božiji. Taj blagoslov osvećuje naše domove, naše porodice i našu, često sumornu i brigama ispunjenu, svakodnevicu. Zato njegov dolazak treba da doživimo kao priliku da u svoj dom primimo blagoslov Crkve i da se podsetimo da Bog želi da bude prisutan u svakom trenutku našeg života - napisao je i dodao:

- Ali, važnije od vrata naših domova jeste da otvorimo vrata svoga srca Bogu. Jer, nije dovoljno da u domu imamo slavsku ikonu, sveću, kolač i žito, ako u našim srcima nema mesta za veru, ljubav, praštanje i molitvu. Nije suština slave u bogatstvu trpeze, već u blagodarnosti Bogu, u molitvenom sećanju na svetitelja i u nastojanju da svoj život bar malo više usaglasimo sa Jevanđeljem.

Podsticaj za duhovnu obnovu

Poručio je i da bi oni koji do sada iz bilo kog razloga nisu proslavljali krsnu slavu trebalo da razmisle o tome, donesu odluku i počnu da obeležavaju svog porodičnog svetitelja.

- Nikada nije kasno da se vratimo blagoslovenoj tradiciji svojih predaka i da u svoj dom uvedemo ovaj sveti običaj. Ne činimo to zbog drugih, niti zbog običaja samog po sebi, već radi blagoslova Božijeg, duhovnog dobra svoje porodice i osvećenja doma u kome živimo. Krsna slava nije teret, već dar i blagoslov koji smo primili od svojih predaka i koji treba da predamo svojoj deci - istakao je otac Dejan.

Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Dodao je da predstojeće slave ne bi trebalo da budu samo prilika za okupljanje i gošćenje, već i podsticaj za duhovnu obnovu.

- Pomirimo se sa onima sa kojima smo u zavadi, oprostimo jedni drugima, setimo se usamljenih i siromašnih i ne zaboravimo da je najlepši dar koji možemo prineti Bogu - naše srce. Otvorimo vrata svojih domova sveštenicima, a svoja srca Hristu Gospodu. Jer, dom u koji je Bog dobrodošao postaje mesto mira, ljubavi i blagoslova. Bog nam dao da u zdravlju, miru i duhovnoj radosti proslavimo predstojeće Krsne slave! - zaključio je sveštenik.