Beba i 280 injekcija koje je majka primila zbog trombofilije tokom trudnoće.

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Ponekad se bezuslovna ljubav ne meri rečima, već žrtvom, tišinom i nevidljivom borbom koja se vodi iza zatvorenih vrata.

Za mnoge žene put do majčinstva nije samo čekanje najlepšeg dana, već svakodnevno prevazilaženje sopstvenih granica, strahova i bola, sve dok u naručje ne priviju ono najvrednije.

Jedna fotografija uspela je da u jednom jedinom kadru oslika svu težinu, ali i neizmernu lepotu te borbe.

Beba i 280 injekcija koje je majka primila zbog trombofilije tokom trudnoće. Foto: Tik Tok Printscreen/fitness_angela_

Na njoj leži tek rođena beba - bezbrižan, usnuli dečak, ušuškan u belom. Oko njegovog malenog tela pažljivo je poređan ogroman krug. Ne od igračaka, ne od cveća, već od više od 280 iskorišćenih injekcija.

Tačno toliko uboda, toliko doza terapije i toliko dana strepnje stalo je u taj krug pre nego što je ovaj mališan prvi put udahnuo vazduh.

Ovu potresnu, a ujedno i veličanstvenu sliku svoje borbe sa trombofilijom podelila je novopečena majka na TikTok nalogu Žfitness_angela_.

Uz prizor koji tera suze na oči, ostavila je reči koje kidaju dušu, ali i daju neverovatnu snagu svakoj ženi koja bije istu bitku.

Beba i 280 injekcija koje je majka primila zbog trombofilije tokom trudnoće. Foto: Tik Tok Printscreen/fitness_angela_

"Sada dok te gledam, teško je poverovati kroz šta smo morali da prođemo da bih te upoznala. Zaista nisam ni bila svesna koliko majka može, i mora, da bude jaka. I koliko može sve. Preko 280 injekcija za tebe, sine. Čak i kad bih morala ponovo, opet bih sve ispočetka! Uradila bih i sto puta više za tebe", napisala je ona.

Trombofilija, poremećaj zgrušavanja krvi koji tokom trudnoće može dovesti do kobnih posledica po plod, zahteva od majki da mesecima, svakoga dana, same sebi daju terapiju protiv zgrušavanja. Svaki ubod u stomak ili butinu podseća na rizik, ali i na cilj koji nema cenu.

"Svaka ova injekcija nosi neku bol, radost, poneku suzu, neizvesnost i najveću sreću, jer je svaka bila korak bliže tebi. Bilo je raznih trenutaka, ali nikad nisam prestala da verujem u tebe. Znala sam da mi dolazi drugi deo moje duše. Svaka ova injekcija je borba za tebe, za svaki tvoj otkucaj srca i za trenutak kad ćeš nam doći. I došao si! Divni naš dečače, Bog nam je poslao najveću sreću. Ti si moja najveća borba i najlepša pobeda", navela je majka.

Svoju ličnu pobedu ona nije želela da zadrži samo za sebe. Svesna kroz kakav pakao i tihe strahove prolaze stotine žena koje se u ovom trenutku bodu same u četiri zida i mole nad svakim ultrazvukom, uputila im je najiskreniju poruku:

"Milion je emocija dok ovo gledam i pišem, samo da pružim podršku svim mamama koje se suočavaju sa trombofilijom - da znate, prave ste carice! I da, proći će sve. Verujte!"