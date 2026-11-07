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Darko Bjelobrk je rođen 10. septembra 1979. godine u Baču (Bačka), kao dete razvedenih roditelja. Sredinom 90-ih njegova majka odlazi u Italiju kako bi obezbedila bolji život.

Darko se dogovorio sa majkom da kada završi srednju školu i vrati se iz vojske, zajedno odu u Italiju. Juna 1998. godine odlazi na odsluženje vojnog roka u Valjevo, te u Niš, u 30. bataljon za specijalna dejstva.

Međutim, sudbina ga odvodi 28. septembra kao ispomoć graničarima na karaulu Košare. Bio je jedan od 11 vojnika koji su oktobra 1998. određeni da ostanu na karauli do kraja vojnog roka i postanu graničari.

Majka ga molila da se ne vraća

Majka ga je, kada je otišao na svoje jedino odsustvo, molila da se ne vraća. Darko se pak vratio.

U napadu 9. aprila 1999. godine bio je jedan od 12 vojnika koji su, na čelu sa vodnikom Vasojevićem, odbili napad 300 terorista.

Foto: Printscreen Facebook/ Heroji Košara

Poginuo je na Vaskrs 11. aprila 1999. godine, sa nepunih 20 godina. Naime, grupa terorista obučena u srpske uniforme otvorila je vatru kod Musine kuće na njega, Vasojevića, Božića, Bogosavljevića i Listera.

Foto: Printscreen Youtube RTS

"Ne pucajte, koji vam je"

Darka su prvog izrešetali jer nije shvatio da na njega pucaju protivnici, već je mislio da je greška. Rekao je: "Ne pucajte, koji vam je..." Tada ga je presekao šitarski rafal.

Upamćen je kao šaljiv i uvek nasmejan momak.

- Samo dva dana pre pogibije, Darko je zajedno sa vodnikom Vasojevicem odbio napad više od 300 terorista. A onda je u borbi život izgubio od napadača koji su, prema svedočenjima, bili obučeni u uniforme srpske vojske. Darko je imao samo jedan život ali je ostavio večnost u sećanju svog naroda - navodi Fejsbuk stranica "Heroji Košara".

Kurir/redportal.rs