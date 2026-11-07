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Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), danas će jutro biti hladno, mestimično uz slab prizemni mraz, a ponegde i mraz na dva metra visine. Lokalno se očekuju kratkotrajna magla i niska oblačnost, koja će se u pojedinim krajevima zadržati i tokom prepodneva.

Tokom dana biće pretežno sunčano, uz slab severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od minus tri do jednog stepena, dok će maksimalna dnevna biti od osam do 12 stepeni.

Od utorka stiže veliki temperaturni preokret

U nedelju i ponedeljak jutra će i dalje biti hladna, uz mogućnost slabog prizemnog mraza, dok će nedelja biti pretežno sunčana, uz malu i umerenu oblačnost.

U nedelju uveče na jugozapadu i zapadu zemlje očekuje se prolazno naoblačenje, a tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak ono će zahvatiti i ostale krajeve. Ponegde je moguća i kratkotrajna kiša.

RHMZ prognoza
Foto: RHMZ Printscreen

Od utorka pa sve do kraja sedmice očekuje se toplije, ali i oblačnije vreme, uz povremene padavine.

Četvrtak i petak trebalo bi da budu uglavnom suvi tokom većeg dela dana.

U košavskom području krajem perioda duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, dok se na jugu Banata povremeno očekuju i olujni udari.

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Foto: Boba Nikolić

Prognoza Ivana Ristića

O promenama koje nas očekuju govorio je i Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom. On je upozorio građane da se pripreme za nagli porast temperatura, ali i na mogućnost novog zahlađenja već sredinom novembra.

- Ovo je pravi trenutak da sklonimo cveće sa terasa. Od nedelje, zbog priliva toplijeg vazduha, očekujemo postepen porast temperatura, tako da bi sredinom sledeće sedmice maksimalne vrednosti dostigle i 20 stepeni.

Očekuje nas veliki preokret vremena tokom naredne nedelje, ali sa porastom temperatura stižu i oblaci, pa će povremeno biti i kiše. Trenutno meteorološki modeli pokazuju da ima uslova za zahlađenje sredinom novembra. Neki modeli ukazuju čak i na jače zahlađenje, pad temperature, možda čak i sneg u nižim predelima - izjavio je Ristić za Kurir televiziju.

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Foto: Shutterstock

 Kurir.rs

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