PREOKRET VREMENA U SRBIJI: Temperatura ovog datuma skače na 20 stepeni, a onda stiže "ZIMSKI UDAR" - Vremenska prognoza za vikend i narednu sedmicu
- RHMZ najavljuje hladna jutra, slab mraz i pretežno sunčan dan, uz temperature od minus tri do 12 stepeni.
- Od utorka stiže toplije i oblačnije vreme, a sredinom sledeće sedmice maksimalna temperatura može dostići 20 stepeni.
- Meteorolog Ivan Ristić upozorava i na novo zahlađenje sredinom novembra, uz mogućnost snega u nižim predelima.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), danas će jutro biti hladno, mestimično uz slab prizemni mraz, a ponegde i mraz na dva metra visine. Lokalno se očekuju kratkotrajna magla i niska oblačnost, koja će se u pojedinim krajevima zadržati i tokom prepodneva.
Tokom dana biće pretežno sunčano, uz slab severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od minus tri do jednog stepena, dok će maksimalna dnevna biti od osam do 12 stepeni.
Od utorka stiže veliki temperaturni preokret
U nedelju i ponedeljak jutra će i dalje biti hladna, uz mogućnost slabog prizemnog mraza, dok će nedelja biti pretežno sunčana, uz malu i umerenu oblačnost.
U nedelju uveče na jugozapadu i zapadu zemlje očekuje se prolazno naoblačenje, a tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak ono će zahvatiti i ostale krajeve. Ponegde je moguća i kratkotrajna kiša.
Od utorka pa sve do kraja sedmice očekuje se toplije, ali i oblačnije vreme, uz povremene padavine.
Četvrtak i petak trebalo bi da budu uglavnom suvi tokom većeg dela dana.
U košavskom području krajem perioda duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, dok se na jugu Banata povremeno očekuju i olujni udari.
Prognoza Ivana Ristića
O promenama koje nas očekuju govorio je i Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom. On je upozorio građane da se pripreme za nagli porast temperatura, ali i na mogućnost novog zahlađenja već sredinom novembra.
- Ovo je pravi trenutak da sklonimo cveće sa terasa. Od nedelje, zbog priliva toplijeg vazduha, očekujemo postepen porast temperatura, tako da bi sredinom sledeće sedmice maksimalne vrednosti dostigle i 20 stepeni.
Očekuje nas veliki preokret vremena tokom naredne nedelje, ali sa porastom temperatura stižu i oblaci, pa će povremeno biti i kiše. Trenutno meteorološki modeli pokazuju da ima uslova za zahlađenje sredinom novembra. Neki modeli ukazuju čak i na jače zahlađenje, pad temperature, možda čak i sneg u nižim predelima - izjavio je Ristić za Kurir televiziju.
Kurir.rs