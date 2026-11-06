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"Sedam godina, a ne prođe nijedan dan da ne pričamo o tebi. Nedostaješ", reči su kojima se porodica Mihajla Sporića, vanserijskog mladog naučnika i studenta Triniti koledža u Kembridžu, oglasila u emotivnoj čitulji povodom godišnjice njegove smrti.

Najbliži će se okupiti u nedelju na beogradskom Novom groblju, gde Mihajlo počiva u Aleji zaslužnih građana, kako bi obeležili godišnjicuodlaska mladića čija je smrt ostavila neizbrisivu ranu.

Mladić koji je zadivio svet svojim znanjem iz fizike preminuo je 7. novembra 2019. godine u 22. godini nakon borbe sa karcinomom pluća, koja je trajala dve godine.

Foto: Printscreen Matematička gimnazija

Mihajlo Sporić (22), jedan od najboljih mladih fizičara iz Srbije, preminuo je od teške bolesti. Mihajlo je bio višestruki zlatni olimpijac i državni prvak u oblasti fizike, najbolji u državi i u astronomiji, stajao je na pobedničkim postoljima i na takmičenjima iz matematike i programiranja, a svojoj kolekciji odličja dodao i titulu mladog heroja Srbije! Bio je pobednik konkursa ''Youth Heroes'' u oblasti obrazovanja i nauke za srednjoškolce i studente osnovnih studija.

U Srbiji je upisao dva fakulteta, a studirao je i na Kembridžu u Velikoj Britaniji. Bio je student Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smer Elektrotehnika i računarstvo, kao i Fizičkog fakulteta, na studijskom programu Teorijske i eksperimentalne fizike, gde u svojim indeksima ima najbolje ocene.

Dobitnik je brojnih nagrada na međunarodnim i domaćim takmičenjima iz fizike, astronomije, matematike i drugih oblasti. Sa Međunarodne olimpijade iz fizike u Cirihu, Mihajlo je doneo zlatno odličje 2016. godine. Godinu dana kasnije proglašen je za Mladog heroja Srbije.