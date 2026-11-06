"Sedam godina, a ne prođe nijedan dan da ne pričamo o tebi": Potresna poruka porodice preminulog genija Mihajla Sporića
- Mladi naučnik i student Kembridža preminuo je 7. novembra 2019. u 22. godini, posle dve godine borbe sa karcinomom pluća.
- Bio je višestruki zlatni olimpijac i jedan od najboljih mladih fizičara iz Srbije, sa brojnim nagradama iz fizike, astronomije, matematike i programiranja.
"Sedam godina, a ne prođe nijedan dan da ne pričamo o tebi. Nedostaješ", reči su kojima se porodica Mihajla Sporića, vanserijskog mladog naučnika i studenta Triniti koledža u Kembridžu, oglasila u emotivnoj čitulji povodom godišnjice njegove smrti.
Najbliži će se okupiti u nedelju na beogradskom Novom groblju, gde Mihajlo počiva u Aleji zaslužnih građana, kako bi obeležili godišnjicuodlaska mladića čija je smrt ostavila neizbrisivu ranu.
Mladić koji je zadivio svet svojim znanjem iz fizike preminuo je 7. novembra 2019. godine u 22. godini nakon borbe sa karcinomom pluća, koja je trajala dve godine.
Mihajlo Sporić (22), jedan od najboljih mladih fizičara iz Srbije, preminuo je od teške bolesti. Mihajlo je bio višestruki zlatni olimpijac i državni prvak u oblasti fizike, najbolji u državi i u astronomiji, stajao je na pobedničkim postoljima i na takmičenjima iz matematike i programiranja, a svojoj kolekciji odličja dodao i titulu mladog heroja Srbije! Bio je pobednik konkursa ''Youth Heroes'' u oblasti obrazovanja i nauke za srednjoškolce i studente osnovnih studija.
U Srbiji je upisao dva fakulteta, a studirao je i na Kembridžu u Velikoj Britaniji. Bio je student Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smer Elektrotehnika i računarstvo, kao i Fizičkog fakulteta, na studijskom programu Teorijske i eksperimentalne fizike, gde u svojim indeksima ima najbolje ocene.
Dobitnik je brojnih nagrada na međunarodnim i domaćim takmičenjima iz fizike, astronomije, matematike i drugih oblasti. Sa Međunarodne olimpijade iz fizike u Cirihu, Mihajlo je doneo zlatno odličje 2016. godine. Godinu dana kasnije proglašen je za Mladog heroja Srbije.
Umro je tokom završne godine studije. Univerzitet Kembridž posle njegove smrti proglasio je trodnevnu žalost.