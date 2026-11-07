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U Boru je proglašena epidemija malih boginja, a među 14 obolelih je šestoro dece i osmoro odraslih!

Ova izuzetno zarazna bolest može da izazove ozbiljne komplikacije, poput upale pluća i zapaljenja mozga, pa čak i smrtni ishod.

Iako se uspešno sprečava vakcinacijom, najnovije istraživanje Unicefa pokazuje da svega 37 odsto dece u Srbiji primi prvu dozu MMR vakcine do navršenih 15 meseci života!

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- Poslednju epidemiju imali smo 2017. godine, a sada smo, posle skoro deset godina, ponovo u epidemiji. Infekcija se najpre pojavila kod nevakcinisane dece najmlađeg uzrasta, uključujući i bebe mlađe od godinu dana koje još nisu stasale za redovnu vakcinaciju, a potom se širila i na starije - rekla je Javorka Stankulić, epidemiolog borskog Doma zdravlja, portal Istmedija:

- Imamo dosta nevakcinisane dece. Roditelji se ponovo pozivaju i svi koji su iz bilo kog razloga propustili vakcinaciju treba sada da se vakcinišu.

Zbog sprečavanja širenja zaraznih bolesti, privremeno su zabranjene posete pacijentima na svim odeljenjima borske bolnice.

Morbile najčešće počinju visokom temperaturom, malaksalošću, gubitkom apetita i pospanošću, dok se karakterističan osip pojavljuje nekoliko dana kasnije. Zaražena osoba može da prenosi virus i pre njegovog izbijanja.

Foto: Shutterstock

- Temperatura kod male dece može dostići i 40 stepeni, a karakteristična je takozvana "plačna maska", koju prate curenje nosa, suzenje očiju i zajapurenost lica. Mogu se javiti i Koplikove mrlje, bele tačkice na sluzokoži usne duplje, koje su važan znak bolesti. Nakon toga, obično pet do sedam dana od početka bolesti, izbija osip - objasnila je Stankulić.

Koliko je situacija sa imunizacijom zabrinjavajuća pokazuje istraživanje MICS 7 za 2025. godinu, koje je sproveo Republički zavod za statistiku uz podršku Unicefa i u saradnji sa UNFPA - samo 37 odsto dece u opštoj populaciji primi prvu dozu MMR vakcine do navršenih 15 meseci, dok je u romskim naseljima taj procenat svega 27 odsto.

Potpunu imunizaciju do uzrasta od 24 do 35 meseci ima 79,2 odsto dece u opštoj populaciji, odnosno 56,3 odsto u romskim naseljima. Sve je to daleko ispod granica kolektivnog imuniteta.

Obavezne vakcine protiv

Tuberkuloze (BCG)

Hepatitisa B (HB)

Difterije, tetanusa i velikog kašlja (DTP)

Dečje paralize (IPV)

Bakterijskog meningitisa i sepse (Hib) (Hib)

Pneumokokne infekcije (PCV)

Malih boginja, zaušaka i rubeola (MMR)

Bor nije jedino područje u kojem su se morbile u skorije vreme pojavljivale. Tokom 2025. godine u Srbiji je registrovano 210 slučajeva, najviše u Novom Pazaru - 96 i Tutinu - 70, dok je u Beogradu obolelo 39 osoba. Epidemija je tada prijavljena i u Obrenovcu, gde je zabeleženo pet slučajeva.

Foto: Printscreen