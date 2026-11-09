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Humanitarna akcija za pomoć Heleni Radovanović (12), za čije je lečenje organizovano šišanje, urodila je plodom!

Zahvaljujući velikom odzivu građana i prikupljenom novcu, cilj akcije, koja je održana u subotu 7.novembra, je ostvaren, a organizator frizer Stefan Panovski je saopštio da je prikupljeno čak 371.440 dinara, čime su obezbeđena sredstva za Helenino lečenje.

- Ono što sam mislio pre par dana da nije moguće ove večeri nam je pošlo za rukom. Prikupili smo ukupno 371.440 dinara. I sa tom cifrom uspeli da prikupimo sredstva za lečenje Helene. Želim da se zahvalim svima koji su odvojili deo svog vremena kako bi uradili jednu ovako veliku stvar - naveo je Panovski na Instagramu.

Foto: Pokreni život

Helena je devojčica koja ima 12 godina kojoj je otkriven tumor u donjem delu leđa koji je operisan.

Kako se navodi na sajtu Humanitarne fondacije "Pokreni život" prve tegobe Heleni su se pojavile kroz brzo zamaranje, bolove i otežan hod.

Počela je da vuče noge, a nakon ispitivanja magnetnom rezonancom otkrivena je tumorska promena u donjem delu kičmenog kanala. Usledili su bolničko lečenje, dodatna ispitivanja i operacija, koja je obavljena 28. septembra 2026. godine na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. Nakon operacije započela je fizikalnu terapiju i postepeno ponovo ustajala i pravila korake.

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Ipak, slabost nogu i teškoće pri hodu i dalje su prisutne, a tokom oporavka bila joj je potrebna i pomoć pri pražnjenju mokraćne bešike putem katetera.

Pred Helenom je nastavak lečenja i rehabilitacije. Lekari su preporučili fizikalnu terapiju u stacionarnoj rehabilitacionoj ustanovi, kontrolnu magnetnu rezonancu glave i cele kičme, kao i redovne neurohirurške i urološke kontrole. U trenutku otpusta čekao se patohistološki nalaz, nakon kojeg je predviđeno razmatranje daljeg lečenja na konzilijumu.