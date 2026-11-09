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Fondacija za zaštitu ptica grabljivica nastavlja diplomatsku i pravnu borbu za oslobađanje beloglavog supa Zore, ptice iz Srbije koja je tokom seobe uhvaćena u Siriji, a za koju meštani traže novčani otkup za njeno oslobađanje, potvrdio je Stefan Anđus iz te Fondacije.

Prema najnovijim informacijama, komunikacija sa institucijama u Siriji je podignuta na viši nivo, a u ceo proces uključen je i sirijski parlament.

- Nažalost, još uvek nema naročitog napretka, ali ono što znamo i poslednje informacije koje imamo, jesu da smo stupili u kontakt sa sirijskim parlamentom. Određeni organi sada rade na tome, uspostavljena je komunikacija na višim instancama i nadam se da ćemo uskoro imati više vesti, kao i da će one biti pozitivne - istakao je Anđus u razgovoru za portal "Telegraf".

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Kako je odranije poznato prošle godine sličnu sudbinu doživeo je i orao krstaš Feliks, koji je posle višemesečnih pregovora uspešno vraćen u Srbiju. Anđus ističe da su pregovori na višem nivou "uobičajena" praksa kada dođe do ovakvih situacija.

- To je praksa, čim je i ako je to moguće, kontaktiraju se ambasade ili lokalne vlasti kako bi se uspostavila komunikacija na tom nivou. Tako je svakako bolje, rešavati problem diplomatskim i zakonskim putem - naveo je on.

"Ne radi se u novcu"

On ističe da iz Fondacije ostaju pri čvrstom stavu i da neće popustiti pred ucenama, te i da pitanje novca ove nije glavna stvar i upravo zbog toga nije želeo da otkrije podatak kolika cifra je tražena za otkup Zore.

- To je variralo, ali suština uopšte nije u cifri. Gledamo da ne pristajemo na takve ponude zato što time otvaramo put i vrata takvoj vrsti prakse, koja je svakako negativna. Ako jednom platite, nastaviće da love ptice upravo iz tog razloga. Ovako, šaljemo jasnu poruku da od toga nema nikakve vajde - rekao je Anđus.

Prethodni slučajevi koji su uspešno rešeni ulivaju nadu

Ipak, prema procenama sagovornika šanse da se Zora na kraju nađe na slobodi i vrati u prirodu su realne, posebno imajući u vidu uspešno rešene prethodne slične situacije.

- Ključno je stupiti u kontakt sa lokalnim vlastima koje su u stanju da reaguju na terenu. Mi odavde, osim usmenim putem, malo toga možemo logistički da uradimo. Nadamo se uspehu, kao što je to bio slučaj sa orlom krstašem Feliksom, koji je uspešno spašen, ali i sa beloglavim supom koji je pao u Iraku. Verujemo da ćemo i ovoga puta, isključivo zakonskim putem, postići isti rezultat - zaključio je Stefan Anđus za Telegraf.rs.

Kurir/Srbija Danas/Telegraf