Dečak (6) je prestao da piški u krevet čim se ispraznila flašica sa svetim uljem: Manastir Tumane objavio nesvakidašnje svedočenje roditelja!
- Manastir Tumane objavio je svedočenje porodice iz Zrenjanina koja tvrdi da je njihov šestogodišnji sin prestao da mokri noću posle molitvi i pomazivanja uljem iz kandila. Roditelji navode da je problem trajao od rođenja i da ga nisu rešili ni brojni odlasci lekarima.
- Preokret je, prema njihovim rečima, usledio nakon poslednje kapi ulja, a objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Deo komentatora podržao je svedočenje, dok su drugi upozorili da zdravstvene tegobe ne treba vezivati za verske obrede.
Manastir Tumane na svojim društvenim mrežama često objavljuje svedočenja vernika koji tvrde da su nakon poseta ovoj svetinji doživeli isceljenja i druga, kako ih opisuju, čudesna iskustva.
Među njima se našla i priča porodice iz Zrenjanina, koja je privukla pažnju zbog neobičnog načina na koji je, prema njihovom svedočenju, rešen dugogodišnji problem njihovog šestogodišnjeg sina.
Naime, na zvaničnom Instagram profilu manastira objavljeno je pismo porodice Bogdanović, koja tvrdi da je dečak prestao da mokri tokom noći nakon molitvi i pomazivanja uljem iz manastirskog kandila.
Prema navodima roditelja, problem sa kojim se dečak suočavao postojao je od rođenja, a nisu uspeli da ga reše ni nakon brojnih odlazaka lekarima.
- Nakon mnogo odlazaka doktorima i traženja leka za pomenuti problem, nismo uspeli da ga rešimo, te smo prvi put posetili manastir Tumane 2025. godine kako bismo se poklonili i pomolili svecima za ozdravljenje našeg deteta - navodi se u pismu objavljenom na zvaničnom profilu ove svetinje.
Roditelji dalje opisuju kako su se bratstvu manastira obraćali mejlom i telefonom, moleći da se njihov sin pomene u molitvama. U međuvremenu su, kako kažu, kod kuće svakodnevno pomazivali dečaka uljem iz kandila Svetog Zosima i Svetog Jakova, sve dok nisu potrošili čitavu bočicu.
Prema njihovom svedočenju, preokret se dogodio nakon što su iskoristili poslednju kap ulja.
- Nakon poslednje kapi ulja koje smo iskoristili i pomazali sina, sledećeg jutra više nije bilo mokrih gaćica. Zahvalni Bogu i svecima tumanskim, danas je on srećan i nasmejan dečak - poručuju roditelji iz Zrenjanina.
Objava je izazvala brojne reakcije i počela da se širi društvenim mrežama.
Dok su jedni u komentarima ostavljali poruke poput "Slava Bogu", drugi su upozoravali da zdravstvene tegobe ne bi trebalo povezivati sa verskim obredima i da je posebno važno biti oprezan kada takva svedočanstva objavljuje svetinja koju godišnje posećuje veliki broj ljudi.
NAPOMENA O PRIRODI TEKSTA: Ovaj tekst predstavlja izveštaj o ličnom svedočenju, verskim uverenjima i subjektivnim doživljajima sagovornika. Redakcija ne iznosi tvrdnje o natprirodnim ili medicinskim svojstvima obreda, molitvi i relikvija.
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