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Manastir Tumane na svojim društvenim mrežama često objavljuje svedočenja vernika koji tvrde da su nakon poseta ovoj svetinji doživeli isceljenja i druga, kako ih opisuju, čudesna iskustva.

Među njima se našla i priča porodice iz Zrenjanina, koja je privukla pažnju zbog neobičnog načina na koji je, prema njihovom svedočenju, rešen dugogodišnji problem njihovog šestogodišnjeg sina.

1/5 Vidi galeriju Svetinja je uvek otvorena za verujući narod Foto: Shutterstock, Kurir Televizija, Shutterstock, manastir Tumane

Naime, na zvaničnom Instagram profilu manastira objavljeno je pismo porodice Bogdanović, koja tvrdi da je dečak prestao da mokri tokom noći nakon molitvi i pomazivanja uljem iz manastirskog kandila.

Prema navodima roditelja, problem sa kojim se dečak suočavao postojao je od rođenja, a nisu uspeli da ga reše ni nakon brojnih odlazaka lekarima.

Foto: Instagram Printscreen/manastir.tumane

- Nakon mnogo odlazaka doktorima i traženja leka za pomenuti problem, nismo uspeli da ga rešimo, te smo prvi put posetili manastir Tumane 2025. godine kako bismo se poklonili i pomolili svecima za ozdravljenje našeg deteta - navodi se u pismu objavljenom na zvaničnom profilu ove svetinje.

Roditelji dalje opisuju kako su se bratstvu manastira obraćali mejlom i telefonom, moleći da se njihov sin pomene u molitvama. U međuvremenu su, kako kažu, kod kuće svakodnevno pomazivali dečaka uljem iz kandila Svetog Zosima i Svetog Jakova, sve dok nisu potrošili čitavu bočicu.

Prema njihovom svedočenju, preokret se dogodio nakon što su iskoristili poslednju kap ulja.

- Nakon poslednje kapi ulja koje smo iskoristili i pomazali sina, sledećeg jutra više nije bilo mokrih gaćica. Zahvalni Bogu i svecima tumanskim, danas je on srećan i nasmejan dečak - poručuju roditelji iz Zrenjanina.

Objava je izazvala brojne reakcije i počela da se širi društvenim mrežama.

Dok su jedni u komentarima ostavljali poruke poput "Slava Bogu", drugi su upozoravali da zdravstvene tegobe ne bi trebalo povezivati sa verskim obredima i da je posebno važno biti oprezan kada takva svedočanstva objavljuje svetinja koju godišnje posećuje veliki broj ljudi.

1/7 Vidi galeriju U manastir Tumane stigle mošti Svetog Gavrila Gruzijskog Foto: manastir Tumane

NAPOMENA O PRIRODI TEKSTA: Ovaj tekst predstavlja izveštaj o ličnom svedočenju, verskim uverenjima i subjektivnim doživljajima sagovornika. Redakcija ne iznosi tvrdnje o natprirodnim ili medicinskim svojstvima obreda, molitvi i relikvija.