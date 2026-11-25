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Da li sin nakon ženidbe treba da počne da slavi krsnu slavu u svom domu ili se čeka da otac odluči kada će mu prepustiti tu porodičnu svetkovinu? Ova dilema javlja se u mnogim porodicama, a sveštenik Dejan Krstić objasnio je kada je pravi trenutak da sin postane domaćin slave i šta bi roditelji trebalo da urade.

Sveštenik Dejan istakao je u Fejsbuk grupi "Jednostavni odgovori na komplikovana pitanja naše vere" da je reč o nedoumici sa kojom se mnoge porodice u današnje vreme susreću kada se porodični život i način stanovanja umnogome razlikuju od nekadašnjih vremena.

- Ranije se ovo pitanje uglavnom nije ni postavljalo, jer su ljudi živeli u porodičnim zajednicama, takozvanim zadrugama. Otac je slavio slavu dok je bio živ, a posle njegove smrti slavljenje je nastavljao najčešće najstariji sin, koji je nasleđivao i ostala prava i obaveze najstarijeg muškarca u domaćinstvu. Danas su se porodične prilike promenile, porodice su se osamostalile i žive u zasebnim domovima, pa se i ovo pitanje češće postavlja - navodi sveštenik.

Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Prema njegovim rečima, čim sin zasnuje svoju porodicu, odnosno stupi u brak i osnuje sopstveni dom, treba da počne da slavi Krsnu slavu u svojoj kući.

- Slava nije očevo isključivo pravo, niti je nešto što otac mora formalno da prepusti sinu. Ona je blagoslov Božiji za dom i porodicu, a sada i sin ima svoj dom i svoju porodicu koju treba da sabira oko slavske ikone, kolača i žita. To, naravno, ne znači da otac prestaje da slavi slavu. I otac može nastaviti da slavi u svom domu, dok sin slavi u svome. Važno je samo da se otac i sin dogovore oko toga kako će organizovati proslavu, pa i oko dana kada će primati goste - obašnjava otac Dejan.

Ukoliko sin i posle ženidbe nastavi da živi sa roditeljima pod istim krovom, onda nema potrebe da slave odvojeno, svako na svom spratu ili u svom delu kuće.

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- Treba da slave zajedno, kao jedna porodična zajednica, u duhu ljubavi i sloge. Ponekad se dešava da otac ne želi da prepusti slavu sinu jer se pribojava da mu deca posle toga neće dolaziti na slavu. Međutim, to ne bi trebalo da bude razlog za takvo postupanje. Sin je sada domaćin svoje kuće i prirodno je da i on uzvraća gostoprimstvo onima kod kojih odlazi na slavu. Otac treba da bude svestan i jedne važne jevanđelske poruke: "On treba da raste, a ja da se umanjujem" (Jn 3, 30). To je lepo načelo i za odnos roditelja prema odrasloj deci - navodi.

Roditelj treba da se raduje kada njegov sin stasava, osamostaljuje se i preuzima odgovornost za svoju porodicu, a ne da ga zadržava u ulozi deteta i onda kada je već postao domaćin svoga doma.

- Naravno, sve ovo treba urediti u međusobnom dogovoru, uz poštovanje roditelja i bez svađa, prepirki i porodičnih razmirica. Slava ne bi smela da bude razlog uzbog koga se narušavaju porodični odnosi. Sin treba da ima razumevanja za roditelje, a roditelji za sina i njegovu novu porodicu. Suština slave nije u tome ko je glavni domaćin, niti u tome ko ima više gostiju, već u molitvenom proslavljanju svetitelja zaštitnika porodice i blagodarnosti Bogu. Zato ne treba da dozvolimo da se od slave napravi pitanje porodičnog prestiža ili nadmetanja, već prilika da se porodica još više okuplja i čuva svoju veru i tradiciju - zaključio je otac Dejan.