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Da život u stambenim zgradama u Srbiji ume da bude zanimljiviji od bilo koje humorističke serije, pokazuje fotografija jednog nesvakidašnjeg obaveštenja koja se proširila društvenim mrežama.

U glavnoj ulozi našli su se upravnik zgrade, čistačica Ruža i stanari koji su odlučili da se uključe u čitavu priču, ali ne baš onako kako je upravnik očekivao.

Sve je počelo kada je izvesni Zoran, potpisan kao upravnik zgrade, na oglasnoj tabli ostavio poruku kojom je pokušao da sazna ko čistačici Ruži daje alkohol. Da bi podstakao komšije da progovore, ponudio je i nagradu koja bi mnogima dobro došla - šest meseci bez plaćanja troškova vezanih za zgradu.

- Poštovani stanari, za informaciju ko čistačici Ruži daje alkohol da pije, biće 6 meseci oslobođen plaćanja svih mesečnih obaveza vezano za zgradu - napisao je Zoran.

U nastavku obaveštenja objasnio je i zbog čega je odlučio da reaguje.

- Ovo više nema smisla, eno je u ostavi mortus pijana.

Komšije rešile da zaštite Ružu

Međutim, umesto da dobije odgovor koji je tražio, upravnik je izazvao pravu malu raspravu na oglasnoj tabli.

Stanari su počeli da dopisuju komentare direktno na obaveštenje, pa se ono ubrzo pretvorilo u svojevrsnu komšijsku prepisku.

Foto: Youtube Printscreen

Među prvim porukama podrške našle su se kratke, ali upečatljive rečenice:

- Ruža legenda! - Pa kad voli žena.

Jedan komšija napisao je da je za sve odgovoran izvesni Mile, dok je drugi ponudio sasvim drugačije objašnjenje: Ma pije sa Rankom.

I dok su se pojedini stanari šalili na račun čitave situacije, neko je odlučio da pošalje upozorenje svima koji bi eventualno poželeli da iskoriste ponuđenu nagradu.

- Ko odruka, pao sa stepenica - pisalo je na oglasnoj tabli.

Nije poznato gde je fotografija nastala, niti da li je neko na kraju otkrio ko Ruži daje alkohol.

Kurir/24sedam