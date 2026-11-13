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U Srbiji će danas biti natprosečno toplo i vetrovito, uz smenu oblaka i sunčanih intervala, ali će tokom dana doći do postepenog naoblačenja, kiše i pljuskova, ponegde praćenih i grmljavinom. Sa padavinama stiže i osetan pad temperature, a najviše kiše očekuje se tokom večeri i noći na jugozapadu i jugu zemlje, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prema prognozi RHMZ, ujutru i pre podne naoblačenje sa kišom i pljuskovima zahvatiće sever, jugozapad i jug Srbije, dok se u ostalim krajevima jače naoblačenje očekuje posle podne i uveče.

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Foto: screenshot FB/Užička Posla

Duvaće umeren i jak vetar južnih pravaca, koji će u planinskim predelima i na jugu Banata povremeno imati i olujne udare. Od sredine dana vetar će skrenuti na severozapadni, a uveče će oslabiti.

Najniža temperatura biće od devet stepeni u Negotinskoj Krajini do 18 stepeni na jugu Banata, dok će se najviša kretati od 15 stepeni na severozapadu Srbije do 25 stepeni na jugozapadu i jugoistoku zemlje.

Prognoza za vikend

U subotu, 14. novembra, očekuje se osetno hladnije vreme. Padavine će postepeno prestajati, a tokom dana doći će i do delimičnog razvedravanja.

Nedelja, 15. novembar, doneće hladno jutro, a ponegde se očekuje i slab mraz. Tokom dana biće suvo, uz sunčane intervale i nešto više temperature u odnosu na subotu.

RHMZ
Foto: RHMZ Printscreen

Izuzetak će biti Timočka Krajina, gde će preovlađivati oblačno vreme, dok će u košavskom području biti vetrovito. Uveče i tokom noći ka ponedeljku, u južnim predelima ponegde se očekuje kiša.

Kakvo vreme nas čeka naredne sedmice?

Prema najavi RHMZ, i tokom naredne sedmice očekuje se česta pojava kiše, uz ponovni porast temperature.

Jedino će u ponedeljak veći deo dana biti suv, sa sunčanim intervalima.

Kurir.rs

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