STIŽE NAGLO ZAHLAĐENJE, RHMZ NAJAVIO NAGLI PREOKRET VREMENA: Evo kakav nas vikend očekuje - Ovog datuma dolazi do razvedravanja
- Danas u Srbiji stižu naoblačenje, kiša i pljuskovi, ponegde i grmljavina, uz osetan pad temperature i jak južni vetar koji će popodne skrenuti na severozapadni.
- Najviše padavina očekuje se večeras i tokom noći na jugozapadu i jugu zemlje, dok će subota doneti osetno hladnije vreme i postepeno prestajanje kiše.
- Nedelja će biti hladna ujutru, mestimično sa slabim mrazom, a tokom dana suva i sa sunčanim intervalima.
U Srbiji će danas biti natprosečno toplo i vetrovito, uz smenu oblaka i sunčanih intervala, ali će tokom dana doći do postepenog naoblačenja, kiše i pljuskova, ponegde praćenih i grmljavinom. Sa padavinama stiže i osetan pad temperature, a najviše kiše očekuje se tokom večeri i noći na jugozapadu i jugu zemlje, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Prema prognozi RHMZ, ujutru i pre podne naoblačenje sa kišom i pljuskovima zahvatiće sever, jugozapad i jug Srbije, dok se u ostalim krajevima jače naoblačenje očekuje posle podne i uveče.
Duvaće umeren i jak vetar južnih pravaca, koji će u planinskim predelima i na jugu Banata povremeno imati i olujne udare. Od sredine dana vetar će skrenuti na severozapadni, a uveče će oslabiti.
Najniža temperatura biće od devet stepeni u Negotinskoj Krajini do 18 stepeni na jugu Banata, dok će se najviša kretati od 15 stepeni na severozapadu Srbije do 25 stepeni na jugozapadu i jugoistoku zemlje.
Prognoza za vikend
U subotu, 14. novembra, očekuje se osetno hladnije vreme. Padavine će postepeno prestajati, a tokom dana doći će i do delimičnog razvedravanja.
Nedelja, 15. novembar, doneće hladno jutro, a ponegde se očekuje i slab mraz. Tokom dana biće suvo, uz sunčane intervale i nešto više temperature u odnosu na subotu.
Izuzetak će biti Timočka Krajina, gde će preovlađivati oblačno vreme, dok će u košavskom području biti vetrovito. Uveče i tokom noći ka ponedeljku, u južnim predelima ponegde se očekuje kiša.
Kakvo vreme nas čeka naredne sedmice?
Prema najavi RHMZ, i tokom naredne sedmice očekuje se česta pojava kiše, uz ponovni porast temperature.
Jedino će u ponedeljak veći deo dana biti suv, sa sunčanim intervalima.
Kurir.rs