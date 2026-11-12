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Mitropolit bački Irinej Bulović, jedan od najuticajnijih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, u teškom je stanju na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, gde je priključen na respirator, saznaje Kurir.

Prema nezvaničnim informacijama, episkop je podvrgnut operativnom zahvatu, a informacije do kojih smo došli ukazuju da je nakon operacije priključen na aparat za mehaničku ventilaciju. Njegovo zdravlje je ozbiljno narušeno.

Zasad nema zvanične potvrde ovih navoda, niti javno dostupnih podataka od lekarkog osoblja. Srpska pravoslavna crkva se nije oglasila, osim što je sinoć na društvenim mrežama pozvala vernike da se mole za njega.

Foto: Nemanja Nikolić

- Deco Svetog Save, pozivamo vas da Gospodu i Majci Božjoj večeras uputimo usrdne molitve za ozdravljenje mitropolita bačkog, gospodina Irineja - navedeno je u apelu SPC.

"Malo ljudi zna šta je sve učinio za naš narod"

Posebna molitva za njegovo ozdravljenje služena je i u svim hramovima Eparhije bačke, na čijem je čelu Irinej 36 godina, najpre kao episkop od 1990, a od 2024. godine i kao arhiepiskop novosadski i mitropolit bački. Administrator je Eparhije austrijske, a ranije je bio vikarni episkop moravički.

- Treba da se molimo za njega u ovom času. Bog može da usliši molitve mnogih ljudi. Malo ljudi zna šta je on sve, mimo molitve, bogosluženja i profesure, učinio za naš narod - naveo je izvor iz SPC.

Molitva za ozdravljenje Pored SPC i brojne stranice na društvenim mrežama koje su posvećene veri podelile su apel uz reči sledeće molitve: "Gospode Isuse Hriste, lekaru duša i tela naših, pogledaj milostivo na slugu Tvoga, mitropolita Irineja, ukrepi ga i podari mu ozdravljenje. Presveta Bogorodice moli Boga za njega i za sve koji stradaju. Amin."

Sveti arhijerejski sabor ga je 1992. ovlastio "da saopštava zvanične informacije o životu i radu SPC", a 2009. zvanično je prihvatio dužnost portparola SPC.

U crkvenim krugovima, ali i široj javnosti, godinama je smatran jednim od ključnih ljudi SPC, čiji se uticaj protezao i na odluke koje nisu uvek bile vidljive javnosti.

Mitropolit Irinej rođen je 11. februara 1947. godine kao Mirko Bulović u Stanišiću, u Bačkoj, i jedan je od najvažnijih i najdugovečnijih velikodostojnika SPC. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, a gimnaziju u Somboru 1965. godine. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu SPC u Beogradu 1969. Za vreme studija primio je monaški postrig od svog duhovnog oca, blaženopočivšeg arhimandrita Justina Popovića, dobivši monaško ime Irinej. Iste godine ga episkop raško-prizrenski Pavle, potonji patrijarh srpski, rukopolaže za jerođakona, a potom za jeromonaha.

Foto: Petar Aleksić

Nepune dve godine boravi u manastiru Ostrogu (1969-1970) i predaje u monaškoj školi pri manastiru. Punu deceniju, od 1970 do 1980, provodi u Atini na postdiplomskim studijama na Bogoslovskom fakultetu atinskog univerziteta, gde je juna 1980. godine odbranio doktorsku disertaciju.

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Posle kraćeg studijskog boravka na ruskom Bogoslovskom institutu Svetog Sergija u Parizu (1980-1981) izabran je za docenta na katedri Svetog pisma Novog zaveta na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, gde je potom dugi niz godina držao istu katedru u zvanju redovnog profesora.

Ivica Dačić Iskreno se molim za mitropolita - Iskreno se molim Gospodu za ozdravljenje mitropolita bačkog Irineja. Decenijama je bio stub Srpske pravoslavne crkve i na braniku srpstva - napisao je Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu, na Instagramu.

Na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 1989. izabran je za episkopa moravičkog, vikara patrijarhu srpskom, a potom je posle hirotonije u Pećkoj patrijaršiji 20. maja 1990. izabran za episkopa bačkog i ustoličen u Novom Sadu 23. decembra iste godine.

Član je prevodilačke komisije Svetog sinoda SPC, Svepravoslavne komisije za dijalog sa Rimokatoličkom crkvom, Svepravoslavne komisije za dijalog sa luteranima, komisije Svetog arhijerejskog sabora SPC za dijalog sa analognom komisijom biskupskih konferencija Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Član je i komisije za organizovanje i praćenje verske nastave pri Vladi Republike Srbije, Udruženja biblijskih teologa Grčke, Udruženja književnika Srbije, komiteta pokreta za jedinstvo i saradnju duhovno srodnih istočnohrišćanskih naroda i Saveta verskih lidera Evrope "Religija za mir".

Ključni član u raspravi o Stepincu

Episkop bački Irinej Bulović bio je ključni član i glavni portparol delegacije Srpske pravoslavne crkve (SPC) u mešovitoj komisiji SPC i Hrvatske biskupske konferencije o ulozi kardinala Alojzija Stepinca u Drugom svetskom ratu. Komisija je osnovana na inicijativu pape Franje i radila je tokom 2016. i 2017. sa ciljem zajedničkog sagledavanja njegove istorijske uloge.

Mitropolit Irinej je bio domaćin trećem zasedanju u Novom Sadu, posvećenog Stepinčevom odnosu prema NDH. Tokom procesa ukazivao je na problem nedostupnosti dela vatikanskih arhiva. Nakon šest sastanaka zaključeno je da su gledišta dveju crkava ostala suprotstavljena, ali je istakao da je dijalog ipak bio koristan za bolje razumevanje istorijskih pozicija.