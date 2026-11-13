Slušaj vest

Male boginje ponovo se šire Srbijom, a najveće žarište zabeleženo je u Boru, gde je proglašena epidemija nakon što je obolelo 18 osoba. Od početka godine registrovano je 27 slučajeva, od kojih čak 22 od oktobra, dok dodatnu zabrinutost izaziva nizak obuhvat MMR vakcinacijom, koji iznosi svega 72,8 odsto, znatno manje od neophodnih 95 odsto za kolektivni imunitet.

Zašto roditelji odbijaju vakcinaciju, koliko su male boginje opasne i preti li nam novi talas epidemije za emisiju "Puls Srbije" govorio je dr Milanko Šekler, virusolog.

- Podaci koje saopštava Institut "Batut" pokazuju da je ovakva situacija bila očekivana i da se poslednjih nekoliko godina uzastopno ponavlja. Razlog za to je nedovoljan obuhvat prvom dozom MMR vakcine kod dece. Predviđene su dve doze - prva sa navršenih 12 meseci, a druga pred polazak u školu. Program vakcinacije je prilično fleksibilan, jer postoji dovoljno vremena da se primi druga doza, ali problem nastaje kada obuhvat padne ispod neophodnih 95 odsto. U periodu kada deca kreću u školu i kada počinje intenzivnija razmena virusa, dolazi do ponavljanja iste situacije. Slični problemi prisutni su i u pojedinim istočnoevropskim zemljama, poput Kazahstana, Ukrajine, Rusije, Bugarske i Kirgistana. S druge strane, u zapadnoj Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, koje imaju oko 350 miliona stanovnika, pojedinih godina nema nijednog slučaja morbila ili se registruje tek nekoliko, uglavnom importovanih slučajeva - rekao je Šekler.

Milanko Šekler, virusolog Foto: Kurir Televizija

Dezinformacije o MMR vakcini i dalje utiču na poverenje roditelja

Ukazao je na štetnost antivakcinalnih dezinformacija, podsetivši na slučaj Endrua Vejkfilda, koji je izgubio lekarsku licencu zbog manipulisanja istraživanjem o navodnoj vezi MMR vakcine i autizma, ali je nastavio da širi svoje tvrdnje u SAD.

- Očigledno je da zemlje koje imaju visok obuhvat vakcinacijom uspevaju da zaštite svoje stanovništvo, dok se kod nas i dalje šire teorije zavere i dezinformacije o navodnoj štetnosti vakcina. Posebno je važno podsetiti na slučaj čoveka koji je prvi povezao MMR vakcinu sa navodnom pojavom autizma. Reč je o bivšem britanskom lekaru Endruu Vejkfildu, koji je izgubio lekarsku licencu nakon što je utvrđeno da je manipulisao rezultatima istraživanja. On je potom otišao u Sjedinjene Američke Države, gde je nastavio da širi svoje tvrdnje i zarađuje od pregleda na Jutjubu - istakao je.

Na pitanje zašto roditelji i dalje odbijaju MMR vakcinu i koliko su dezinformacije uticale na poverenje u imunizaciju, odgovorio je:

- Apsolutno razumem roditelje. Ono najvrednije što čovek ima jeste njegovo dete i sasvim je normalno da će odgovoran roditelj, koji svoje dete voli najviše na svetu, proveravati sve činjenice, bez obzira na to odakle dolaze i ko je njihov izvor. Problem nastaje kada roditelj, tragajući za informacijama, naiđe na pogrešan autoritet i počne da sluša pogrešnog čoveka. Tada se nalazi u veoma teškoj poziciji. Neophodni su edukacija i obrazovni programi, kao i podizanje opšteg nivoa znanja stanovništva kako bismo mogli ozbiljno da razgovaramo o ovoj temi. Potrebno je da stručnjaci koji se bave ovom problematikom ljudima jednostavno objasne kako se vakcine proizvode, kako deluju, na koji način štite i da li nose određene rizike - za Kurir televiziju, upozorio je Šekler.

02:55 MMR VAKCINU ODBIJA SVE VIŠE RODITELJA, A MALE BOGINJE SE ŠIRE! Virusolog upozorio na najveći problem i objasnio zašto se epidemije ponavljaju Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu 14 za korisnike MOVE platforme, na kanalu 114 za korisnike MTS Iris TV i na kanalu 014 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs