Svetski dan dijabetesa: U Srbiji 440.000 ljudi se leči od dijabetesa, a još 220.000 ne zna da je bolesno
- U Srbiji 440.000 odraslih ima dijagnostikovan dijabetes, dok još 220.000 ljudi ne zna da je bolesno, procenjuje Batut.
- Povodom Svetskog dana dijabetesa, kampanja je usmerena na prevenciju, zdrave navike i rano otkrivanje bolesti.
- Rano prepoznavanje i lečenje mogu da smanje rizik od komplikacija i doprinesu boljem kvalitetu života.
U Srbiji 440.000 odraslih osoba ima dijagnostikovan dijabetes i nalazi se u sistemu zdravstvene zaštite, a njih 220.000 nema postavljenu dijagnozu dijabetesa i ne zna za svoju bolest.
To je procena Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavljena povodom 14. novembra Svetskog dan dijabetesa.
I ovogodišnja kampanja posvećena je prevenciji i ranom otkrivanju te bolesti. a njen slogan glasi: "Reaguj na vreme – spreči dijabetes, sačuvaj zdravlje".
Njen cilj je da se javnosti ukaže na značaj usvajanja zdravih životnih navika, kojima se može sprečiti ili odložiti nastanak tipa 2 dijabetesa, kao i na značaj blagovremenog prepoznavanja znakova te bolesti, njenog ranog otkrivanja i pravovremenog započinjanja lečenja.
Ranim delovanjem moguće je smanjiti rizik od razvoja tipa 2 dijabetesa i njegovih komplikacija i doprineti očuvanju zdravlja i boljem kvalitetu života osoba koje žive sa dijabetesom, navodi Batut.
Svetski dan dijabetesa (World Diabetes Day – WDD) se svake godine obeležava 14. novembra, na rođendan Frederika Bantinga, naučnika koji je 1922. godine sa Čarlsom Bestom otkrio insulin.
Obeležavanje ovog datuma pokrenule su 1991. godine Međunarodna dijabetes federacija (International Diabetes Federation – IDF) i Svetska zdravstvena organizacija (World Health Organisation – WHO), kao odgovor na rastuće zdravstvene, društvene i ekonomske posledice dijabetesa. Usvajanjem Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 61/225, Svetski dan dijabetesa je 2006. godine i zvanično postao Dan Ujedinjenih nacija.
Ovaj datum predstavlja najveću globalnu kampanju podizanja svesti o dijabetesu, značaju njegove prevencije, ranog otkrivanja i pravovremenog lečenja, kao i unapređenja kvaliteta dijabetološke zdravstvene zaštite u celini. To je prilika da se svi zainteresovani (oboleli od dijabetesa, zdravstveni radnici, udruženja pacijenata, donosioci odluka i celokupna svetska javnost) ujedine oko pitanja od najvećeg značaja za obolele od dijabetesa i preduzmu odgovarajuće aktivnosti.
Dijabetes u brojevima
U svetu, svaka deveta odrasla osoba ili približno 589 miliona ljudi živi sa dijabetesom.
Istovremeno, još 635 miliona osoba ima povećan rizik za razvoj tipa 2 dijabetesa.
Najveći broj obolelih (3/4) živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.
Poseban problem predstavlja činjenica da veliki broj osoba ne zna da ima dijabetes.
Procenjuje se da kod 40% obolelih u svetu dijabetes još nije otkriven.
Razlog leži u činjenici da najčešći tip 2 dijabetesa godinama može da protiče bez izraženih simptoma. Zbog toga se kod čak 50% osoba dijabetes otkriva tek nakon pojave komplikacija, koje zahvataju srce i krvne sudove, bubrege, oči ili nervni sistem.
Ključne poruke
1. Dijabetes je jedan od najbrže rastućih zdravstvenih izazova 21. veka
- Broj obolelih od dijabetesa u svetu neprekidno raste. Bez odlučnog delovanja, zdravstveni i ekonomski teret ove bolesti biće sve veći, kako za obolele i njihove porodice tako i za zdravstvene sisteme širom sveta.
2. 40% obolelih u svetu živi sa neotkrivenim dijabetesom
- Dijabetes tipa 2 često počinje neprimetno i bez jasno izraženih simptoma. Zbog toga godinama može ostati neprepoznat, pa se otkrije tek kada se pojave komplikacije: srčani infarkt, šlog, bolest bubrega ili poremećaji vida.
3. Tip 1 dijabetesa se ponekad ne prepozna ili se pogrešno dijagnostikuje
- Kao i kod tipa 2 dijabetesa, i simptomi tipa 1 dijabetesa se mogu pogrešno pripisati drugim zdravstvenim problemima, a kod odraslih se tip 1 dijabetesa ponekada pogrešno dijagnostikuje kao tip 2 dijabetesa.
- Pravovremeno prepoznavanje simptoma i postavljanje tačne dijagnoze su od ključnog značaja za brzo započinjanje adekvatnog lečenja.
4. 635 miliona odraslih osoba ima visok rizik za nastanak tipa 2 dijabetesa
- Kod osoba koje imaju povećan rizik za razvoj tipa 2 dijabetesa, promena životnih navika može smanjiti rizik ili odložiti nastanak bolesti.
- Efikasna prevencija podrazumeva stvaranje uslova za mogućnost izbora zdravog stila života – veće dostupnosti zdrave hrane, bezbednih javnih prostora za fizičku aktivnost i kvalitetne primarne zdravstvene zaštite.
5. Rano otkrivanje dijabetesa omogućava obolelim osobama zdraviji i kvalitetniji život
- Rano postavljanje dijagnoze i pravovremeno započinjanje lečenja dijabetesa smanjuju rizik od razvoja komplikacija i doprinose dužem i kvalitetnijem životu obolelih.
6. Više od polovine odraslih osoba sa dijabetesom nema adekvatno lečenje
- Rano otkrivanje dijabetesa je samo prvi korak u pružanju kvalitetne dijabetološke zdravstvene zaštite.
- Osobama kojima je dijagnostikovan dijabetes potrebno je obezbediti kontinuiranu, dostupnu zdravstvenu zaštitu, odgovarajuće lečenje, edukaciju i podršku u svakodnevnom upravljanju bolešću.
7. Obolelim osobama je potrebna podrška, a ne stigma
- Život sa dijabetesom je praćen različitim izazovima, uključujući stigmu i nerazumevanje okoline.
- Stigma povezana sa dijabetesom je veoma zastupljena i štetna, jer može predstavljati prepreku pravovremenom otkrivanju i lečenju dijabetesa, kao i kvalitetnom životu obolelih. Istovremeno, stigma se može lako sprečiti.
- Svaka osoba koja živi sa dijabetesom ili je u riziku da oboli od dijabetesa, zaslužuje razumevanje, poštovanje i podršku.