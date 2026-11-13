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Predijabetes nastaje kada telo postane manje osetljivo na insulin i šećer u krvi poraste.

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U Srbiji 440.000 odraslih osoba ima dijagnostikovan dijabetes i nalazi se u sistemu zdravstvene zaštite, a njih 220.000 nema postavljenu dijagnozu dijabetesa i ne zna za svoju bolest.

To je procena Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavljena povodom 14. novembra Svetskog dan dijabetesa.

I ovogodišnja kampanja posvećena je prevenciji i ranom otkrivanju te bolesti. a njen slogan glasi: "Reaguj na vreme – spreči dijabetes, sačuvaj zdravlje".

Njen cilj je da se javnosti ukaže na značaj usvajanja zdravih životnih navika, kojima se može sprečiti ili odložiti nastanak tipa 2 dijabetesa, kao i na značaj blagovremenog prepoznavanja znakova te bolesti, njenog ranog otkrivanja i pravovremenog započinjanja lečenja.

Ranim delovanjem moguće je smanjiti rizik od razvoja tipa 2 dijabetesa i njegovih komplikacija i doprineti očuvanju zdravlja i boljem kvalitetu života osoba koje žive sa dijabetesom, navodi Batut.

Svetski dan dijabetesa (World Diabetes Day – WDD) se svake godine obeležava 14. novembra, na rođendan Frederika Bantinga, naučnika koji je 1922. godine sa Čarlsom Bestom otkrio insulin.

Foto: Shutterstock

Obeležavanje ovog datuma pokrenule su 1991. godine Međunarodna dijabetes federacija (International Diabetes Federation – IDF) i Svetska zdravstvena organizacija (World Health Organisation – WHO), kao odgovor na rastuće zdravstvene, društvene i ekonomske posledice dijabetesa. Usvajanjem Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 61/225, Svetski dan dijabetesa je 2006. godine i zvanično postao Dan Ujedinjenih nacija.

Ovaj datum predstavlja najveću globalnu kampanju podizanja svesti o dijabetesu, značaju njegove prevencije, ranog otkrivanja i pravovremenog lečenja, kao i unapređenja kvaliteta dijabetološke zdravstvene zaštite u celini. To je prilika da se svi zainteresovani (oboleli od dijabetesa, zdravstveni radnici, udruženja pacijenata, donosioci odluka i celokupna svetska javnost) ujedine oko pitanja od najvećeg značaja za obolele od dijabetesa i preduzmu odgovarajuće aktivnosti.

Dijabetes u brojevima

U svetu, svaka deveta odrasla osoba ili približno 589 miliona ljudi živi sa dijabetesom.

Istovremeno, još 635 miliona osoba ima povećan rizik za razvoj tipa 2 dijabetesa.

Najveći broj obolelih (3/4) živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.

Poseban problem predstavlja činjenica da veliki broj osoba ne zna da ima dijabetes.

Procenjuje se da kod 40% obolelih u svetu dijabetes još nije otkriven.

Razlog leži u činjenici da najčešći tip 2 dijabetesa godinama može da protiče bez izraženih simptoma. Zbog toga se kod čak 50% osoba dijabetes otkriva tek nakon pojave komplikacija, koje zahvataju srce i krvne sudove, bubrege, oči ili nervni sistem.

Ključne poruke

1. Dijabetes je jedan od najbrže rastućih zdravstvenih izazova 21. veka

- Broj obolelih od dijabetesa u svetu neprekidno raste. Bez odlučnog delovanja, zdravstveni i ekonomski teret ove bolesti biće sve veći, kako za obolele i njihove porodice tako i za zdravstvene sisteme širom sveta.

2. 40% obolelih u svetu živi sa neotkrivenim dijabetesom

- Dijabetes tipa 2 često počinje neprimetno i bez jasno izraženih simptoma. Zbog toga godinama može ostati neprepoznat, pa se otkrije tek kada se pojave komplikacije: srčani infarkt, šlog, bolest bubrega ili poremećaji vida.

3. Tip 1 dijabetesa se ponekad ne prepozna ili se pogrešno dijagnostikuje

- Kao i kod tipa 2 dijabetesa, i simptomi tipa 1 dijabetesa se mogu pogrešno pripisati drugim zdravstvenim problemima, a kod odraslih se tip 1 dijabetesa ponekada pogrešno dijagnostikuje kao tip 2 dijabetesa.

- Pravovremeno prepoznavanje simptoma i postavljanje tačne dijagnoze su od ključnog značaja za brzo započinjanje adekvatnog lečenja.

4. 635 miliona odraslih osoba ima visok rizik za nastanak tipa 2 dijabetesa

- Kod osoba koje imaju povećan rizik za razvoj tipa 2 dijabetesa, promena životnih navika može smanjiti rizik ili odložiti nastanak bolesti.

- Efikasna prevencija podrazumeva stvaranje uslova za mogućnost izbora zdravog stila života – veće dostupnosti zdrave hrane, bezbednih javnih prostora za fizičku aktivnost i kvalitetne primarne zdravstvene zaštite.

5. Rano otkrivanje dijabetesa omogućava obolelim osobama zdraviji i kvalitetniji život

- Rano postavljanje dijagnoze i pravovremeno započinjanje lečenja dijabetesa smanjuju rizik od razvoja komplikacija i doprinose dužem i kvalitetnijem životu obolelih.

6. Više od polovine odraslih osoba sa dijabetesom nema adekvatno lečenje

- Rano otkrivanje dijabetesa je samo prvi korak u pružanju kvalitetne dijabetološke zdravstvene zaštite.

- Osobama kojima je dijagnostikovan dijabetes potrebno je obezbediti kontinuiranu, dostupnu zdravstvenu zaštitu, odgovarajuće lečenje, edukaciju i podršku u svakodnevnom upravljanju bolešću.

7. Obolelim osobama je potrebna podrška, a ne stigma

- Život sa dijabetesom je praćen različitim izazovima, uključujući stigmu i nerazumevanje okoline.

- Stigma povezana sa dijabetesom je veoma zastupljena i štetna, jer može predstavljati prepreku pravovremenom otkrivanju i lečenju dijabetesa, kao i kvalitetnom životu obolelih. Istovremeno, stigma se može lako sprečiti.

- Svaka osoba koja živi sa dijabetesom ili je u riziku da oboli od dijabetesa, zaslužuje razumevanje, poštovanje i podršku.