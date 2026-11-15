Slušaj vest

Kako se izboriti sa lošim pomislima koje čoveka napadaju konstantno? Evo kako je na jednom predavanju to objasnio sveštenik otac Predrag Popović:

"Neki sveti oci, ili sveštenici, ili duhovnici su govorili kroz molitvu, ali đavo čoveka juri kao po hodniku. I te pomisli koje vam dođu, nisu vaše, nego njegove; on nam nameće pomisli," rekao je otac Predrag i istakao da molitva nekad ne pomaže kod pomisli, posebno kod bludnih koje tokom molitve mogu da se pretvore u hulne. Šta onda raditi kada nam um opterete loše misli?

"Oslobađanje od pomisli je, u stvari, skretanje misli sa njih, jer to nisu moje pomisli. Neću da razgovaram o tome. Kako kada uđete u razgovor sa nekim ljudima i krenu da vas pitaju nešto o čemu vi ne želite da pričate, šta radite? Promenite temu, je l' tako? Baš je lepo vreme večeras. Baš, evo, najavili su kišu. Ista situacija sa pomislima: đavo ti stavi pomisao, promeni temu."

Kako promeniti tok misli?

"Teško je promeniti temu kad smo navikli da svaku pomisao prihvatamo. I onda čovek mora da promeni tako što će krenuti da razmišlja o nečem drugom. O čemu da razmišlja? O hobiju koji voli. O hobiju koji ima. Zato čovek mora da bude svestrana ličnost.," - istakao je otac Predrag i objasnio kako je to isprobao na ličnom primeru:

"Ja na parastosu, imam 3, 4 parastosa posle, imam sahranu, i on krene da mi seda na leđa. Osetim svu težinu u tom trenutku. Kako mi uzima snagu iz mene. "Jao, imaš 3 parastosa, pa 3 groblja, pa oni tamo su prošli put pravili problem, ko zna šta će sada da ti bude, pa imaš ovu sahranu, pa znaš kako će tamo da bude, pa da li je otvoren kovčeg, pa da li je zatvoren kovčeg." A posle imaš bdenije, ti ćeš sav biti iscrpljen, nećeš moći spavati, umoran si, gladan si. Sve on to stavlja. I ja sad, ja se molim, pazite, ja čitam parastos, parastos je molitva, ja spominjem to, i on meni i dalje stoji tu. I on to dalje govori, a ja se molim. Molitva ne uspeva. I onda, u tom trenutku, ja krenem i razmišljam kako sam sredio svog fiću. Pa kako sam mu stavio lepe felnice, pa sam ga ukrasio, pa sam mu napravio ovo-ono. Pomisao je otišla, i ja se vraćam na molitvu. Pa, neko zamisli kako se šeta planinom, neko kako vozi bicikl, neko kako pliva u moru, neko kako skuplja markice. Znači, naši hobiji koje mi imamo su trenutno odvlačenje pažnje od loših pomisli i da se onda posle usredsredimo na molitvu ili na to što radimo."

Ko peva zlo ne misli

Poznata je stara izreka "ko peva zlo ne misli", a otac Predrag je podsetio da i na taj način možemo da se zaštitimo od loših misli:

"Ali ga tako eliminišemo razmišljajući o tome, i tako čuvamo svoju snagu, i tako se ne iscrpljujemo.

U suprotnom, on će nas pomislima uništiti, iscrpeti snagu. I ljudi dođu i kažu: "Mi se molimo, ali ništa ne pomaže. Daj mi praktično nešto." Onda, naš narod kaže: pesma. Pa se seti neke pesme, pa krene da pevuši."

Kurir/Espreso/Sensa