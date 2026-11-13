Preminula porodilja: Vaspitačica rodila devojčicu i umrla nakon komplikacija tokom porođaja u KBC Zvezdara
- Porodilja (42) preminula je nakon komplikacija tokom porođaja u KBC Zvezdara, nezvanično saznaje Kurir.
- Rodila je devojčicu koja je dobro, a iza sebe je ostavila sina od devet godina i supruga.
Porodilja (42) preminula je sinoć nakon komplikacija koje su nastale tokom porođaja u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara, saznaje Kurir.
Rodila je devojčicu, koja je prema našim informacijama, dobro.
Porodilja je, prema saznanjima Kurira bila zaposlena kao vaspitačica u jednom vrtiću u beogradskom naselju Mirijevo. Njene kolege su preko dana uputile hitan apel za krvnom grupom 0+, koji se širio društvenim mrežama.
Iza sebe je ostavila bebu, sina od devet godina i supruga.
- Na svet je donela devojčicu, beba je dobro. Nažalost, njeno zdravstveno stanje prilikom porođaja se zakomplikovalo. Lekari su joj se borili za život - navodi izvor Kurira.
Kako saznajemo, radila je kao vaspitač 15 godina u vrtiću u Mirijevu, a ceo kolektiv je sa velikom tugom primio vest o njenoj smrti.
- Svi smo potreseni. Danas je baš tužan dan - rekao je naš sagovornik.
Roditeljima dece koja pohađaju ovaj vrtić, jutros je stigla tužna vest.
- Dragi roditelji, sa velikom tugom vas obaveštavamo o tragičnom događaju koji nas je sve duboko potresao. Vaspitačica naše predškolske ustanove, koja se juče porodila, istog dana je, nažalost, preminula, iza sebe ostavivši novorođenu devojčicu i sina - navodi se u poruci.