Slušaj vest

Nakon tragedije u kojoj je J. R. S. 42-godišnja porodilja preminula u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara, iza sebe ostavivši novorođenu devojčicu i devetogodišnjeg sina, pokrenuta je akcija prikupljanja novčane pomoći za njenu porodicu.

U akciju su se uključili kolektiv predškolske ustanove u Mirijevu u kojoj je J. R. S. radila kao vaspitač 15 godina, roditelji dece koja pohađaju vrtić, ali i osnovna škola koju pohađa njen devetogodišnji sin.

Podsetimo, kako je Kurir ranije objavio, J. R. S. preminula je 12. novembra u KBC Zvezdara, nakon porođaja. Iza nje su ostali tek rođena ćerka, devetogodišnji sin i suprug. Prema ranijim informacijama, beba je dobro, dok okolnosti i uzrok smrti majke još nisu zvanično saopšteni.

Prema saznanjima Kurira, njeno zdravstveno stanje se tokom porođaja naglo i ozbiljno zakomplikovalo, zbog čega su se lekari borili za njen život, dok je kolektiv predškolske ustanove u kojoj je radila uputio juče apel za dobrovoljno davanje krvi kako bi joj pomogli.

Ne propustite Društvo Preminula porodilja: Vaspitačica rodila devojčicu i umrla nakon komplikacija tokom porođaja u KBC Zvezdara

Nažalost, nesrećna žena sinoć je preminula.

Smrt vaspitačice potresla je kolektiv predškolske ustanove u kojoj je bila zaposlena, kao i kolektiv osnovne škole koju pohađa njen sin, ali i meštane Mirijeva. Pokrenut je apel za pomoć njenoj porodici.

- Sa velikom tugom vas obaveštavamo o tragičnom događaju koji nas je sve duboko potresao. Vaspitačica nase predškolske ustanove, koja se juče porodila, istog dana je, nažalost, preminula, iza sebe ostavivši novorođenu devojčicu i sina. U ovom trenutku, jedina konkretna pomoć koju možemo da organizujemo i pružimo njenoj porodici jeste finansijska podrška. Zato vas molimo da, u skladu sa svojim mogućnostima, učestvujemo u ovoj akciji i pokažemo da u ovako teškim trenucima niko ne treba da bude sam - navodi se u apelu koji se masovno deli u roditeljskim vajber grupama, ali i na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen

Novac se može prikupiti na sledeći način:

"Putem predstavnika grupa, koji mogu prikupiti novac uplatom na račun. Molimo da se prikupljanje sredstava organizuje do kraja sledeće nedelje, nakon čega bi predstavnici grupa objedinjena sredstva predali upravnici vrtića, kako bi pomoć bila prosleđena porodici. Svaki prilog, bez obzira na iznos, značiće mnogo. Hajde da pokažemo solidarnost, humanost i zajedništvo i da, koliko možemo, pomognemo deci i porodici u ovim nezamislivo teškim trenucima.

Novac možete uplatiti na dva računa:

Aleksandra Prokopovic

115-0038163504330-73

ili

Sonja Petrovic

115-0381652218455-22

Hvala na razumevanju i humanosti", navedeno je u apelu.