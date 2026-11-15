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Sezona pripreme zimnice uveliko traje, a kiseljenje kupusa jedan je od najvažnijih poslova u mnogim domaćinstvima tokom jeseni. Da bi kupus ostao ukusan, čvrst i hrskav tokom cele zime, važno je odabrati kvalitetne glavice, odgovarajuću količinu soli i obezbediti dobre uslove za fermentaciju.

Međutim, prema starom narodnom verovanju, nije svejedno ni kog dana se kupus stavlja na kiseljenje. Tako se pojedini datumi u novembru 2026. godine smatraju posebno povoljnim za pripremu ove zimnice.

Koji su najbolji dani za kiseljenje kupusa?

Prema narodnom verovanju, najpovoljniji datumi za kiseljenje kupusa u novembru su: Od 3. do 7. novembra i 27. i 28. novembar.

Veruje se da su dani povezani sa opadajućom fazom Meseca naročito pogodni za kiseljenje, dok bi, prema istom običaju, trebalo izbegavati mlad i pun Mesec.

Ipak, važno je naglasiti da ne postoje naučni dokazi da Mesečeve mene utiču na kvalitet kiselog kupusa. Za uspešnu fermentaciju mnogo su značajniji količina soli, temperatura i kvalitet samog povrća.

Trikovi za ukusan i hrskav kupus

Osim odabira datuma, postoji nekoliko jednostavnih pravila koja mogu pomoći da kiseli kupus uspe.

Foto: youtube/Domaći Kuhar

Ukoliko pripremate sečeni kupus, važno je da trakice budu približno jednake debljine kako bi se ravnomerno ukiselile. So je najbolje precizno izmeriti kuhinjskom vagom, umesto dodavanja od oka, posebno kada se priprema veća količina.

Preporučuje se i da ispod posude u kojoj se kupus kiseli postavite dublju tacnu, kako biste sprečili izlivanje tečnosti tokom fermentacije.

Kada se kupus ukiseli, potrebno ga je čuvati na hladnom mestu, kako bi što duže zadržao ukus i kvalitet.

Za one koji poštuju stare običaje, 27. i 28. novembar predstavljaju preostale preporučene datume za kiseljenje kupusa ovog meseca. Ipak, bez obzira na narodno verovanje, pravilna priprema i odgovarajući uslovi čuvanja ostaju najvažniji za dobru zimnicu.

Kurir/24sedam/Ona