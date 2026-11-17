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Prema današnjoj prognozi RHMZ-a, jutro će u pojedinim krajevima biti obeleženo maglom i niskom oblačnošću, koja će se ponegde zadržati i tokom prepodneva. U nastavku dana očekuje se malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i porastom temperature.

Ipak, posle podne sa severa stiže jače naoblačenje, koje će u večernjim satima i tokom noći mestimično doneti kišu. Vetar će biti slab do umeren, dok će na severu Vojvodine od sredine dana biti jak. U planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije povremeno se očekuju i olujni južni i jugozapadni udari vetra.

Foto: RHMZ Printscreen

U Srbiji će se do petka zadržati relativno toplo vreme, sa temperaturama koje će u većini mesta dostizati od 18 do 23 stepena, ali će naredne dane obeležiti promenljiva oblačnost i povremena kiša.

Od subote se očekuje pad temperature, a prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), krajem prognoziranog perioda sneg bi mogao da pada i na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije. Izuzetak će biti Negotinska Krajina, gde će se živa u termometru kretati oko 16 stepeni.

Jutarnja temperatura kretaće se od tri do osam stepeni, dok će najviša dnevna biti od 15 do 21 stepen.

Ristić najavio značajnije zahlađenje od 21. novembra

Od subote sledi pad temperature, a tokom celog perioda očekuje se promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Krajem prognoziranog perioda, na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije, kiša bi mogla da pređe u sneg.

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, naveo je da će narednih dana biti malo prilika za predah od padavina, a da bi kraća pauza mogla da usledi u četvrtak, 19. novembra.

Ivan Ristić, meterolog Foto: Kurir Televizija

Ipak, kako je istakao gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, značajnija promena vremena očekuje se od 21. novembra, kada bi hladan vazduh sa severa i severoistoka Evrope mogao da donese temperature karakteristične za kasnu jesen i početak zime.

- Mislim da se od 21. menja vreme malo na duže. Dolazi hladan vazduh sa severa, severoistoka Evrope. Bićemo pod uticajem tog ciklona koji će biti negde iznad Poljske i Rusije, tako da ćemo biti u tom hladnom sektoru. Temperature će od 21. do 22. novembra već biti oko pet stepeni maksimalno, između četiri i osam. To je već neka pozno jesenja, rano zimska temperatura - rekao je Ristić.

On je dodao da bi, ukoliko bude padavina i formira se ciklon, oko 25. novembra mogle da se pojave i prve pahulje.