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Neobičan oglas jednog muškarca iz Vrbasa privukao je pažnju na društvenim mrežama, pošto je Boris odlučio da na nesvakidašnji način reši problem koji ga muči pred predstojeću slavu!

On, naime, traži ženu koja bi na nekoliko sati odglumila njegovu izabranicu, predstavila se kao njegova partnerka pred rodbinom i gostima, a za to bi dobila 50 evra, uz obezbeđenu bogatu trpezu i piće.

Zarada 50 evra

Boris je u objavi precizirao da mu je potrebna žena starosti od 38 do 49 godina, koja bi na Aranđelovdan 21. novembra, odnosno na dan njegove slave, boravila u njegovoj kući od 14 do 22 sata i ponašala se kao njegova izabranica.

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- Ako dobro odglumi i bude uverljiva dobija 50 evrića. Bela čorba, sarma, praseće pečenje, nekoliko vrsta salata, kiflice, spektakularne baklave za desert, sve mojih ruku delo. Onda vino, rakija, pivo, sokovi i energetska pića po izboru. Obavezan poljubac i da me gleda k'o u boga, kako bih rođacima i gostima digao pritisak - naveo je Boris na Fejsbuku.

"Najbolja će biti odabrana i nagrađena"

Domaćin je naveo da mu boja kose kandidatkinje nije važna.

- Žena čak i ne mora biti lepa, može plava ili crna. Bitno je samo da bude trezna do 22h pa kad odu gosti neka pije koliko može. Do 20. novembra kandidatkinje nek se jave u inboks, jer je slava 21.11.2026. Najbolja će biti odabrana i nagrađena. P. S. Ako pristane da se venčamo u ponedeljak 23. novembra, da dobijem 5 slobodnih dana u firmi, častim još 50 evra - naglasio je domaćin u neobičnom oglasu.

Neobičan oglas Foto: Printscreen Facebook

Njegova objava nasmejala je mnoge korisnike ove mreže.

- Ima posla ko hoće da radi - navodi se u jednom od komentara.

Pojedini su autoru objave poručili da se sa slavom ne šali, te da potraži stručnu pomoć.