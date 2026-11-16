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General-potpukovnik Tiosav Janković, koji je tokom NATO bombardovanja 1999. godine kao mladi oficir bio deo borbene posluge Trećeg raketnog diviziona PVO, određen je da privremeno zastupa načelnika Generalštaba Vojske Srbije. Njegova vojna karijera obeležena je i jednim od najpoznatijih događaja iz novije vojne istorije - obaranjem američkog stelt aviona F-117A.

General-potpukovnik Tiosav Janković preuzeće dužnost zastupnika načelnika Generalštaba Vojske Srbije nakon što je general Milan Mojsilović 16. novembra 2026. godine penzionisan na sopstveni zahtev. Janković je do sada obavljao funkciju komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, a na novu dužnost određen je do postavljenja novog načelnika Generalštaba.

General-potpukovnik Tiosav Janković Foto: screenshot prva tv

Rođen je 29. septembra 1974. godine u Užicu, a profesionalnu vojnu karijeru započeo je 1997. godine, nakon završetka Vojne akademije Ratnog vazduhoplovstva i PVO. Tokom karijere prošao je gotovo sve važne dužnosti u 250. raketnoj brigadi za protivvazduhoplovna dejstva - od tehničara sistema i oficira za vođenje raketa, preko komandira baterije i komandanta raketnog diviziona, do zamenika komandanta i komandanta brigade. Završio je Komandno-štabno usavršavanje 2008, Generalštabno usavršavanje 2013. i Visoke studije bezbednosti i odbrane 2017. godine. Bio je i načelnik Operativne uprave Generalštaba, kao i zamenik načelnika Generalštaba. U čin general-potpukovnika unapređen je 2024. godine.

Ipak, jedan od najznačajnijih trenutaka njegove karijere dogodio se na samom početku oficirske službe, tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Tada je Janković, u činu potporučnika, bio oficir za vođenje raketa u Trećem raketnom divizionu 250. raketne brigade PVO. Upravo je ta jedinica 27. marta 1999. godine oborila američki stelt bombarder F-117A "Nighthawk", poznat i pod nadimkom "nevidljivi avion".

Foto: Profimedia

Avion je oboren u 20.42 časa, u blizini sela Buđanovci, u Sremu, tokom vazdušne kampanje NATO-a protiv SR Jugoslavije. Pripadnici Trećeg raketnog diviziona koristili su protivvazduhoplovni raketni sistem S-125 "Neva", kojim su pogodili letelicu uprkos njenoj stelt tehnologiji, projektovanoj da smanji mogućnost otkrivanja radarima.

Janković je, prema podacima koje je objavio "Dnevnik", kao mladi oficir bio deo borbene posluge diviziona koji je izveo ovo obaranje. Komandant jedinice u tom periodu bio je pukovnik Zoltan Dani. Važno je naglasiti da se obaranje F-117 ne može pripisati jednom čoveku, već borbenoj posadi i zajedničkom radu njenih pripadnika. Ministarstvo odbrane je u zvaničnom osvrtu na ovaj događaj posebno navelo potpukovnika Senada Muminovića, zaduženog za navođenje rakete koja je pogodila američki avion.

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O značaju ovog iskustva Janković je govorio i u emisiji Radio-televizije Srbije "Dozvolite...", opisujući ga kao događaj koji obeleži život i vojničku karijeru. Istakao je da je iz perspektive borbene posluge to bio deo redovnog borbenog rada, ali sa izuzetno velikim ulogom.

Za ratne zasluge Janković je 1999. godine odlikovan Ordenom za hrabrost. Kasnije je nastavio karijeru u protivvazduhoplovnoj odbrani, napredujući od oficira u raketnom divizionu do komandanta 250. raketne brigade, a potom i do najviših komandnih i štabnih dužnosti.

Njegov dolazak na mesto zastupnika načelnika Generalštaba predstavlja zanimljiv spoj vojne istorije i sadašnjosti Vojske Srbije. Oficir koji je kao mladi potporučnik učestvovao u radu jedinice koja je tokom NATO bombardovanja oborila jedan od najpoznatijih američkih vojnih aviona danas se nalazi među najvišim rukovodećim kadrovima Vojske Srbije.