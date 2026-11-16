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Tatjana Šuković, direktorka Devete beogradske gimnazije podnela je ostavku, potvrdila je Ana Radošević, zamenica predsednika Saveta roditelja te gimnazije.

Radošević kaže da joj je tu informaciju upravo saopštio ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković.

Slučaj Devete beogradske gimnazije obuhvata kontroverze oko rada uprave škole, skandale sa prikupljanjem podataka učenika i krivične prijave.

Roditelji su obavestili javnost da je direktorka škole tražila od razrednih starešina da prikupe popunjene zahteve i očitane lične karte zaposlenih i punoletnih učenika koji su 25. oktobra 2026. godine bili na ekskurziji u Rimu, radi navodnog organizovanog prijavljivanja za glasanje u inostranstvu. Savet roditelja je ovo ocenio kao nedopušten pritisak i pokušaj zloupotrebe ličnih podataka.

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Zbog ovakvih i drugih poteza, roditelji su u oktobru 2026. godine podneli krivične prijave protiv direktorke i članova privremenog organa uprave tereteći ih za prekoračenje ovlašćenja i lažno predstavljanje.

Savet roditelja uputio je ultimatume i otvoreno pismo ministru prosvete u tehničkom mandatu Dejanu Vuku Stankoviću.

Kurir/Espreso/Danas

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