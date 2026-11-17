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Studentska lista u programu za zdravstvo navodi da će da izgradi zdravstveni sistem u kome lekar poznaje svog pacijenta, u kojem pacijent veruje svom lekaru, u kojem hitna medicinska pomoć stiže jednako brzo u svako selo i u kome niko ne mora da bira između kupovine lekova i kupovine hrane.

Kako navodi Studentska lista, vratiće struku zdravstvenim radnicima, sigurnost pacijentima, a dostojanstvo svim građanima zemlje, i da dugački redovi i čekanja ne moraju da budu naša stvarnost.

Program Studentske liste za zdravstvo polazi od 7 tačaka.

One podrazumevaju jačanje stomatološke zaštite i besplatan odlazak i kod privatnog zubara. Plan je i da se pojačaju palijativna nega i patronaža, kao i povratak školskih ambulanti. Cilj je da se što više analiza radi u domu zdravlja, da se pacijenti ne šetaju od ustanove do ustanove sa hrpom papira, ali i da se ukinu v.d. direktori.

Odgovarajuća organizacija zdravstvene zaštite i lekar u svakom selu

Studentska lista navodi da su klinički centri i instituti opterećeni prevelikim brojem pacijenata, brojem usluga, čak i viškom kadrova, dok su domovi zdravlja i opšte bolnice zapostavljeni i ne mogu da obavljaju svoju ključnu ulogu - ulogu temelja sistema.

Plan Studentske liste je da vrati snagu i dostojanstvo domovima zdravlja i izabranim lekarima tako što će pacijenti većinu analiza i dijagnostičkih procedura za hronične bolesti obavljati odmah u svom komšiluku.

Plan je da se povežu svi lekari jedinstvenim informacionim sistemom, tako da informacije kruže bez bespotrebnog šetanja pacijenata od vrata do vrata i nošenja stotine papira.

Osim toga, kako navode, država će ubuduće stajati uz porodice kada im je najteže, tako što će biti nosilac organizovane palijativne nege za sve kojima je potrebna.

Plan je da se ojača i patronažna služba koja će pronaći svoje mesto bliže svakom domu, da se povrati značaj školskim ambulantama, a novac preusmeri na zdravstveno vaspitanje i programe preventivnih i skrining pregleda za sve.

U planu je potpuna digitalna kontrola planiranih intervencija i dijagnostičkih procedura gde su jedina merila potrebe najtežih pacijenata.

Upravljanje u zdravstvu

U okviru ove tačke planirano je da se ukinu večiti "v.d." direktori i uvedu javni konkursi kako bi na čelu ustanova došli najbolji, stručni po pozivu i poštovani u svojim kolektivima.

- Plan je da se uvede nezavisna i stroga kontrola primene svih zdravstvenih zakona, pravilnika i propisa kako bismo iskorenili korupciju i nestručnost. Svi će imati uvid u to kako se troši novac i kako ustanove funkcionišu.

Ljudi i srce zdravstvenog sistema

Plan je da se uvede jasan sistem zapošljavanja odmah po završetku školovanja, kako bi se zaustavilo da naši zdravstveni radnici odmah nakon školovanja odlaze u inostranstvo.

- Nacionalni referentni centar za rukovođenje kadrovima u zdravstvu usmeravaće kadrove tamo gde su potrebni, prema nacionalnom planu kadrova. Mladi lekari će preko redovnih i javnih konkursa dobijati prvo zaposlenje, plaćeni staž i specijalizacije prema stvarnim potrebama stanovništva. U saradnji sa lokalnim samoupravama obezbedićemo posebne finansijske, poreske i stambene podsticaje onima koji odluče da rade u manjim i udaljenijim sredinama. Imaćemo nacionalni plan kadrova za svaku od narednih godina - navodi se u programu Studentske liste za zdravstvo.

Medicinski radnici i saradnici sa visokim školama i fakultetima dobiće veća ovlašćenja i samostalnost kroz posebne radne uloge, čime je plan da se rasterete lekari i učini zdravstvena zaštita dostupnijom pacijentima, a savremeno obrazovanom kadru daju priznanje, bolji uslovi rada i razlog da ostanu u svojoj zemlji.

Zdravlje zuba ne sme biti luksuz

Cilj je i da se vrati stomatologija u okvire domova zdravlja i proširi paket usluga iz prava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Plan je da se u svakoj opštini obezbedi dostupna hitna stomatološka zaštitu svakog dana - u pola noći ili tokom vikenda.

Ljudi će moći da idu ne samo na hitne intervencije, već na najnormalniji način da popravljaju svoje zube, najavljuje Vućić Foto: Shutterstock

Stomatološke intervencije bi se obavljale osim domovima zdravlja, već i u svim privatnim ordinacijama koje potpišu ugovor sa RFZO-om.

Lek nije roba, niti su apoteke obične prodavnice

Plan je da se uvede obaveza postojanja apoteka u javnom vlasništvu, uz izradu novog plana apoteka koji subvencioniše apoteke u nedovoljno razvijenim područjima, a prava iz obaveznog osiguranja biće proširena novim terapijama, medicinskim sredstvima i uslugama koje se danas plaćaju u celosti.

- Protiv nestašica se borimo kroz sistem ranog upozoravanja sa listom kritičnih lekova i obaveznim minimalnim zalihama. Uvodimo jedinstvenu cenu leka istu u svakoj apoteci i obavezu ugovaranja sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, što malim apotekama daje iste uslove kao i velikim lancima. Uvodimo elektronsku kontrolu koja potvrđuje da je magistar farmacije prisutan u svakoj smeni pri izdavanju svakog leka - navodi Studentska lista.

Foto: PeopleImages/Shutterstock

Sa teretom duše niko ne sme ostati sam

Jedan od glvnih ciljeva je i uspostavljanje interdisciplinarnog sistema zaštite mentalnog zdravlja u zajednici zasnovanog upravo na poštovanju ljudskih prava i dostojanstva.

- To obuhvata unapređenje zakonodavstva, razvoj mreže dostupnih usluga i položaja i broja stručnjaka. Umesto zatvorenih institucija sagradićemo mrežu centara za mentalno zdravlje dostupnu svima i otvorićemo Nacionalni centar za traumu i krizne situacije.

- Ključni koraci uključuju i podizanje nivoa pismenosti o mentalnom zdravlju radi smanjenja stigme. Pričaćemo i učiti o tome od školskih klupa do dokumentarnih programa na televiziji. Duševna bol nije slabost, već ljudski poziv za više razumevanja, brige i ljubavi. Zato lečenje i oporavak nisu samo odgovornost pojedinca, već čitavog društva.

Dolazi vreme odgovornosti

Uvešće se stroga i javna kontrola kvaliteta rada svake zdravstvene ustanove. Svi će biti nagrađeni spram merljivog i konkretnog učinka.

- Povezaćemo sve zdravstvene ustanove u jedinstven, siguran i zaštićen informacioni sistem, tako da vas vaš karton i nalazi prate gde god da odete, bez dupliranja nalaza i stotina papira koje nosite sa sobom, bez gubljenja vremena i bez nepotrebnog trošenja novca. Sve zdravstvene ustanove radiće kao jedan tim u kom će stručnost i iskustvo biti dostupni svima. Menjamo način na koji se troši narodni novac i nećemo više dozvoliti da se zdravstveni budžet prazni kroz preuveličane javne nabavke - navodi se u programu Studentske liste za zdravstvo.

Kurir/Blic