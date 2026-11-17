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Ministarstvo zdravlja predložilo je da se pacijenti i zaposleni Klinike za neurologiju i psihologiju za decu i omladinu u Beogradu premeste u Institut za rani razvoj na Bežanijskoj kosi, dok se posledice havarije ne saniraju. Kako mediji saznaju, ovaj predlog nije prihvaćen. Istovremeno, rešenja nema ni za novi smeštaj dečaka ubice iz Ribnikara koji i dalje ostaje na Klinici.

Zbog havarije na vodovodnim cevima, pucanja dela temelja i sleganja terena, pacijenti su kasno popodne 13. novembra hitno otpušteni ili preusmereni u druge zdravstvene ustanove poput klinike "Laza Lazarević". Jedini koji je, ostao u Klinici dečak ubica iz Ribnikara, za čiji se dalji smeštaj još traži rešenje.

Nakon što je objavljena vest o ovome, oglasilo se Ministarstvo zdravlja koje je saopštilo da je sve to direktorka Jelena Đorđević uradila na svoju inicijativu.

U međuvremenu je Ministarstvo zdravlja dalo svoj predlog, a o tome je zaposlene danas obavestila direktorka Klinike.

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Oni su naime predložili da se Klinika premesti u Institut za rani razvoj, ali je prema saznanjima medija direktorka taj predlog odbila. Ona je na istom tom sastanku govorila i o tome kako je neko medijima dao netačne informacije o klinici, da je doveo u opasnost zaposlene, ugrozio živote, bezbednost, zdravlje...

Istovremeno je, kako izvor kaže za medije, rekla da onaj ko je sve otkrio medijima treba da bude sankcionisan i da će ona tu proceduru pokrenuti.

Takođe je zaposlenima rekla da se Ministarstvu zdravlja obraćala više puta, po proceduri i da o tome postoji dokumentacija.

Klinika više nije dežurna ustanova

Prema saznanjima medija, Klinika od danas neće imati ambulantni prijem, nije dežurna ustanova, a nastava je prebačena na Kliniku za neurologiju.

U njoj su, kako navodi izvor, ostala samo dva pacijenta, od kojih je jedan dečak ubica iz Ribnikara.

Foto: Nemanja Nikolić

Reč je o dečaku koji je 3. maja 2023. godine počinio masovno ubistvo u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu.

Dečak ubica je u Kliniku za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu smešten neposredno nakon zločina, kad je imao 13 godina. Vest o njegovom prijemu u ovu ustanovu objavljena je 4. maja 2023. godine.

S obzirom na to da u vreme izvršenja zločina nije imao navršenih 14 godina, prema zakonima Srbije nije mogao krivično da odgovara. Njegov boravak u Klinici, prema tome, nije izdržavanje zatvorske kazne, već je reč o zdravstvenom i institucionalnom zbrinjavanju.