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Registracija vozila u Srbiji od 1. decembra 2026. godine mogla bi da bude skuplja, nakon što je Vlada Srbije povećala maksimalne iznose lokalnih komunalnih taksi za automobile, motocikle, kamione i druga motorna vozila.

Za putničke automobile povećanje najviših dozvoljenih taksi iznosi od 30 do 340 dinara, u zavisnosti od zapremine motora. Ipak, to ne znači da će svi vozači automatski plaćati skuplju registraciju, jer konačne iznose određuju gradovi i opštine.

Novi iznosi objavljeni su 13. novembra u "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 112/2026, a usklađeni su sa rastom potrošačkih cena u periodu od oktobra 2025. do septembra 2026. godine.

Prema odluci Vlade Srbije o usklađivanju najviših iznosa lokalne komunalne takse, nove granice primenjivaće se od prvog dana narednog meseca nakon objavljivanja, odnosno od 1. decembra.

Koliko će iznositi takse za registraciju automobila od 1. decembra?

Visina lokalne komunalne takse za putničke automobile zavisi od zapremine motora. Najniži maksimalni iznos predviđen je za automobile do 1.150 kubika, dok je najviši za vozila sa motorima većim od 3.000 kubika.

Novi maksimalni iznosi i njihovo povećanje u odnosu na dosadašnje granice su:

- Automobili do 1.150 kubika: 860 dinara, umesto dosadašnjih 830 dinara, što je povećanje od 30 dinara.

Foto: Dado Djilas

- Automobili preko 1.150 do 1.300 kubika: 1.740 dinara, umesto 1.670 dinara, odnosno 70 dinara više.

- Automobili preko 1.300 do 1.600 kubika: 2.620 dinara, umesto 2.520 dinara, odnosno 100 dinara više.

- Automobili preko 1.600 do 2.000 kubika: 3.510 dinara, umesto 3.370 dinara, odnosno 140 dinara više.

- Automobili preko 2.000 do 3.000 kubika: 5.290 dinara, umesto 5.080 dinara, odnosno 210 dinara više.

- Automobili preko 3.000 kubika: 8.750 dinara, umesto 8.410 dinara, odnosno 340 dinara više.

Tako će, na primer, za automobil sa motorom od 1.600 kubika maksimalna komunalna taksa iznositi 2.620 dinara, odnosno 100 dinara više nego do sada. Za vozila sa motorom od 1.900 kubika novi maksimum biće 3.510 dinara, što predstavlja povećanje od 140 dinara.

Važno je naglasiti da su ovo najviši dozvoljeni iznosi, a ne jedinstvene cene koje će svi vlasnici automobila plaćati prilikom registracije.

Nove takse za motocikle i skutere

Promene se odnose i na motocikle, za koje maksimalna komunalna taksa raste od 30 do 100 dinara, u zavisnosti od kubikaže.

Do 125 kubika: 710 dinara, umesto dosadašnjih 680 dinara.

Preko 125 do 250 kubika: 1.040 dinara, umesto 1.000 dinara.

Preko 250 do 500 kubika: 1.740 dinara, umesto 1.670 dinara.

Preko 500 do 1.200 kubika: 2.130 dinara, umesto 2.050 dinara.

Preko 1.200 kubika: 2.620 dinara, umesto 2.520 dinara.

Ovi iznosi odnose se na kategoriju motocikala. Za skutere koji su registrovani kao mopedi potrebno je proveriti odgovarajuću lokalnu tarifu, jer se pravna kategorija vozila ne određuje samo prema njegovom komercijalnom nazivu.

Koliko će iznositi takse za kamione i teretna vozila?

Povećane su i maksimalne komunalne takse za kamione, pri čemu visina naknade zavisi od nosivosti vozila.

Kamioni do dve tone nosivosti: najviše 2.630 dinara, odnosno 100 dinara više.

Kamioni preko dve do pet tona: najviše 3.510 dinara, odnosno 140 dinara više.

Kamioni preko pet do 12 tona: najviše 6.130 dinara, odnosno 240 dinara više.

Kamioni preko 12 tona: najviše 8.750 dinara, odnosno 340 dinara više.

Za autobuse i kombi-buseve maksimalna komunalna taksa iznosi 70 dinara po registrovanom sedištu, dok se za tegljače kreće od 2.620 do 7.030 dinara, u zavisnosti od snage motora.

Poljoprivredna vozila i mašine izuzeti su iz ove lokalne komunalne takse.

Da li će registracija automobila zaista poskupeti?

Povećanje maksimalnih komunalnih taksi ne znači da će ukupna registracija vozila u Srbiji automatski poskupeti za navedene iznose.

Prema Zakonu o finansiranju lokalne samouprave, lokalna komunalna taksa za držanje motornih i priključnih vozila plaća se prilikom registracije, a konkretan iznos propisuje nadležna lokalna samouprava.

To znači da grad ili opština mogu da zadrže dosadašnju tarifu ili da propišu višu, ali ne veću od novog zakonskog maksimuma.

Zbog toga dva vlasnika istog modela automobila ne moraju da plate identičnu lokalnu komunalnu taksu ukoliko vozila registruju u različitim lokalnim samoupravama.

Od čega zavisi ukupna cena registracije vozila?

Lokalna komunalna taksa predstavlja samo jednu stavku ukupnog troška registracije. Konačan iznos zavisi od karakteristika vozila, vrste osiguranja i drugih propisanih naknada.

Prilikom redovnog produženja registracije putničkog automobila uobičajeno se plaćaju:

Obavezno osiguranje od autoodgovornosti.

Tehnički pregled vozila.

Porez na upotrebu motornih vozila, kada postoji obaveza njegovog plaćanja.

Lokalna komunalna taksa.

Propisane administrativne takse i registraciona nalepnica.

Na cenu osiguranja utiču karakteristike vozila i premijski stepen, dok porez na upotrebu putničkog automobila zavisi, između ostalog, od zapremine motora i starosti vozila.

Nova saobraćajna dozvola i registarske tablice dodatno se plaćaju kada postoji potreba za njihovim izdavanjem ili zamenom.

Zbog toga nije moguće odrediti jedinstvenu cenu registracije automobila samo na osnovu kubikaže motora, niti novi maksimalni iznos komunalne takse predstavlja ukupan račun koji vozač treba da plati.

Šta vozači treba da provere pre registracije od 1. decembra?

Građani kojima registracija ističe u decembru trebalo bi da provere važeću odluku svog grada ili opštine o lokalnim komunalnim taksama, jer od nje zavisi da li će se povećanje državnog maksimuma odraziti i na njihov račun.

Nova odluka Vlade Srbije omogućava lokalnim samoupravama da od 1. decembra naplaćuju više komunalne takse, ali ih ne obavezuje da povećaju postojeće iznose. Zato će stvarno poskupljenje registracije, ukoliko ga bude, zavisiti od lokalnih odluka i ostalih troškova koji ulaze u konačan obračun.

Kurir/Alo