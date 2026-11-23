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Pitanje crkvenog braka i pristupanja Svetoj tajni pričešća često izaziva nedoumice među vernicima, naročito kada supružnici nemaju isti odnos prema veri i crkvenim pravilima.

Da li žena koja redovno ide u crkvu, ispoveda se i želi da živi po crkvenim pravilima sme da se pričesti ako njen suprug odbija crkveno venčanje, iako su decenijama u građanskom braku?

"Crkva to prepoznaje kao blud"

Upravo ovo pitanje postavila je jedna vernica u Fejsbuk grupi "Jednostavni odgovori na komplikovana pitanja naše vere" svešteniku Dejanu Krstiću, koji je objasnio kako Crkva gleda na ovakve bračne zajednice i kome vernici u takvoj situaciji treba da se obrate.

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- Naš život treba da saobražavamo volji Božijoj, a ne da očekujemo da Crkva prilagođava svoje učenje i pravila našim životnim okolnostima i željama. Crkva nije tu da potvrđuje naše izbore, nego da nas vodi ka spasenju. Život u nevenčanom braku, odnosno zajednica muža i žene bez crkvenog braka, Crkva prepoznaje kao blud - naglasio je sveštenik.

Sveštenik Dejan Krstić Foto: Printscreen Facebook

Zbog toga je istakao da osobe koje žive u takvoj zajednici ne bi trebalo da pristupaju Svetom pričešću sve dok ne razreše svoj bračni status.

"Obratiti se nadležnom episkopu"

- Ali šta činiti kada jedna strana želi da crkveno ozvaniči zajednicu, a druga to odbija? To je konkretno pastirsko pitanje koje ne treba rešavati na svoju ruku, niti tražiti od Crkve da zbog nas menja svoja pravila. Savetujem da se ta osoba obrati svom nadležnom episkopu, izloži mu iskreno svoju situaciju i zatraži blagoslov i konkretan savet kako da postupi - naveo je otac Dejan i dodao:

- Važno je da ne pokušavamo da volju Božiju prilagodimo sebi, već da se trudimo da sebe i svoj život prilagodimo volji Božijoj.