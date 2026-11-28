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Zoran Tomić iz sela Sagonjevo kod Kuršumlije 2010. godine krenuo je put Albanijeu nadi da će pronaći životnu saputnicu, ne sluteći da će njegov odlazak postati priča o kojoj će izveštavati mediji širom regiona.

Njegova izabranica bila je Edmonda Kardaku iz okoline Skadra. Njihov brak bio je prvi brak između Srbina i Albanke sklopljen u opštini Kuršumlija, a njihovo upoznavanje i početak zajedničkog života privukli su veliku pažnju javnosti.

Zaljubio se na prvi pogled

Foto: Fejsbuk Printscreen

Zoran je, posle brojnih neuspešnih pokušaja da se oženi i zasnuje porodicu u svom kraju, odlučio da sreću potraži preko granice.

Sa bratom i rođakom krenuo je u Albaniju, gde je tri dana obilazio sela u potrazi za devojkom koja bi želela da se uda i život nastavi u Srbiji.

Sreća mu se osmehnula u jednom selu blizu Skadra, gde je upoznao Edmondu. Kako je tada ispričao agenciji Beta, nije mu mnogo trebalo da shvati da je pronašao onu pravu.

- Čim sam je ugledao odmah sam se zaljubio. Nije mi mnogo trebalo da od njenog oca zatražim njenu ruku. Njen otac mi je rekao da ona jeste devojka za udaju, ali da moram da poštujem stare albanske običaje, i to je sve što su tražili od mene - ispričao je Zoran.

A jedan od običaja bio je i darivanje mlade zlatom. Zbog toga je Zoran morao da se odrekne dela onoga što je imao na imanju.

- Nije mi žao što taj običaj mnogo košta, prodao sam bikove i Edmondu okitio u zlato. Albanski je običaj da se devojka zlatom okiti - rekao je tada.

Ni Edmonda nije krila da je odmah osetila simpatije prema budućem suprugu.

- Zoran mi se dopao na prvi pogled, gotovo da sam ga odmah zavolela i rešila sam da se udam za njega. Nikada ranije nisam razmišljala o tome da ću se udati toliko daleko od kuće, ali i to je valjda neka sudbina. Ne smeta mi to što nismo iste vere. Sada sam srećna i nisam se pokajala što sam odlučila da dođem u ovaj kraj gde su jezik i kultura drugačiji - rekla je Edmonda za agenciju Beta.

Nisu znali jezik onog drugog

Zoran Tomić sa suprugom Edmondom Kardaku iz Albanije Foto: Printscreen

Kada je Edmonda stigla u Sagonjevo, supružnici su se suočili sa jednom preprekom - nisu govorili jezik onog drugog.

Zbog toga su angažovali prevodioca Blagoja Mitrovića, koji im je pomagao u svakodnevnoj komunikaciji, ali i učio ih srpski i albanski.

- Veoma sam zadovoljan što imam tu čast da se mladencima nađem, i na neki način da im pomognem da mogu da žive zajedno. Čim su me pozvali odmah sam došao i ostao nekoliko dana. Ovih dana ih intenzivno učim jezike, kupili smo rečnike, olovke i sveske i po nekoliko sati dnevno učimo albanski i srpski jezik - ispričao je Mitrović.

Ipak, jezička prepreka nije dugo potrajala. Pet godina kasnije, u razgovoru za "Večernje novosti", Edmonda je već tečno govorila srpski i sa osmehom pričala o životu u novoj sredini.

- Naučila sam srpski jezik kao da sam ga oduvek govorila. A i ovde sam se odlično snašla, jer su me svi lepo prihvatili. Najsrećnija sam, u stvari, što mi je suprug pun razumevanja i što je kruna našeg zajedništva i ljubavi trogodišnja Bojana - govorila je Edmonda 2015. godine.

Tada su već imali ćerku Bojanu, a Zoran je isticao da se nada da će dobiti još dece. U njihovom domaćinstvu bavili su se poljoprivredom, obrađivali imanje i gajili jagode i maline.

Njihova priča ostala je upamćena kao jedan od neobičnih primera ljubavi koja je spojila dvoje ljudi iz različitih zemalja, kultura i vera. Zoran je svojevremeno poručio i drugim muškarcima koji nisu pronašli sreću u svom kraju da je potraže i van njegovih granica.