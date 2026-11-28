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Rezolucija Evropskog parlamenta o Vukovaru, izglasana u četvrtak 26. novembra u Strazburu, izazvala je polemike i pitanja zašto je izabran baš ovaj trenutak za njeno predlaganje i usvajanje, i zašto iza nje stoje upravo oni krugovi koji su donedavno najviše kritikovali prethodnu vlast na čelu sa Aleksandrom Vučićem a podržavali studentski pokret, iz kojeg je nastala Studentska lista, pobednica vanrednih izbora 25. oktobra.



Dan pred usvajanje rezolucije unete su određene promene, pa je u tekst dokumenta dodato izvinjenje tadašnjeg predsednika Srbije Borisa Tadića građanima Hrvatske, ali je izostavljen Aleksandar Vučić, koji je imenovao Verana Matića za specijalnog izaslanika za nestale, a Matić je više puta odlazio u Vukovar kako bi odao počast ratnim žrtvama.

Sve to navodi na zaključak da se tema Vukovara i pronalasci preko 1.700 nestalih koriste kao političko oružje, ocena je analitičara.

Kolaboracija

- Teško mi je da razumem razloge da se predloži ova rezolucija upravo u ovom trenutku. Rekao bih da ima neku funkciju vezanu za unutrašnju politiku u Republici Hrvatskoj - kaže Veran Matić.

Veran Matić Foto: Beta

On je za hrvatski portal Novosti rekao da ima duboko poštovanje i saosećanje za sve žrtve u Vukovaru i Škabrnji, i uopšte tokom rata u Hrvatskoj.

- Mnoga mesta sam obišao i direktno i lično izrazio žaljenje i izvinjenje za počinjeno zlo. Ali i za ona zla koja su počinjena nad Srbima, ne da bih relativizovao zlo - rekao je Matić.

On je posebno upozorio na posledice ovakvih inicijativa u trenutku kada su studenti u Srbiji nenasilnim putem uspeli da smene, kako je ocenio, koruptivni autoritarni režim.

- Ako neko nastoji da tu veličanstvenu pobedu potisne rezolucijama koje će veštački izazivati nove tenzije i sukobe, onda je to više kolaboracija sa poraženim negativcima nego želja da se dođe do regionalnog mira i pomirenja kroz rešavanje najbolnijih pitanja - izjavio je Matić i naglasio da "nažalost, više od decenije nema efikasne sistemske saradnje između dve države na pronalaženju nestalih".

Adekvatan odgovor

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Uroš Đokić ocenio je da je reakcija Studentske liste na rezoluciju Evropskog parlamenta o Vukovaru adekvatna, upozorivši da se do pravičnog rešenja ne može doći ako se složen istorijski kontekst raspada SFRJ posmatra isključivo iz ugla jednog aktera.

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Uroš Đokić Foto: Printscreen

- Osećaj za pravdu jedne strane ne može dovesti do celovitog sagledavanja konflikta. Regionu su potrebni pomirenje, razumevanje i međusobna saradnja - istakao je Đokić za televiziju Euronews, a saopštio NPS.

On je dodao da ova rezolucija neće značajnije opteretiti spoljnopolitičke odnose Srbije jer evropske integracije pre svega zavise od nas samih.

Ukazujući da od mladih ne treba očekivati da budućnost grade isključivo na događajima iz prošlosti, Đokić je zaključio da mesta u budućnosti ima za sve ukoliko se prošlost sagleda odgovorno, jer "žrtva nema nacionalnost".

Nastavak pritisaka na Srbiju

Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) ocenila je da usvojena rezolucija Evropskog parlamenta o Vukovaru predstavlja nastavak jednostranog pristupa prošlosti, dvostrukih aršina i pritisaka na Srbiju.

U saopštenju ove stranke navodi se da rezolucija sadrži isključivo narativ hrvatske strane o „velikosrpskoj agresiji" i „domovinskom ratu za oslobođenje", što, kako se ističe, nije dostojno da bude zajednički stav evropskih naroda.

Iz Novog DSS-a ukazuju da su dvostruki aršini jasno vidljivi i u tome što se u dokumentu uopšte ne pominju srpska stradanja, srpske žrtve, niti hrvatski zločini počinjeni tokom „Oluje" i drugih ratnih dešavanja.

Ovo je još jedan pokazatelj onog o čemu Novi DSS govori mesecima, ulazak u EU je nemoguć bez ponižavanja Srbije, naših žrtava i suverenosti i s toga je potrebno redefinisati odnos - zaključuje se u saopštenju.

Zaharova: Pokušaj falsifikovanja istorije

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova ocenila je da rezolucija Evropskog parlamenta o Vukovaru, u kojoj nema ni reči o srpskim žrtvama, predstavlja još jedan pokušaj falsifikovanja istorije.

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova Foto: AP Alexander Nemenov

Ona je na brifingu za novinare podsetila da je u operacijama hrvatskih snaga „Bljesak" i „Oluja" ubijeno oko 1.500 srpskih civila, dok je više od 200.000 ljudi proterano.

- Prećutkivanje tih činjenica je zločin - poručila je Zaharova, upozorivši na politizaciju, iskrivljavanje istorijskih činjenica i potpirivanje međunacionalne mržnje u regionu.