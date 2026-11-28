Ugovor o zakupu štiti i podstanare i vlasnike stanova

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Iznajmljivanje stana bez pisanog ugovora nosi brojne rizike i za podstanare i za stanodavce - od iznenadnog povećanja kirije i otkazivanja zakupa do sporova oko plaćanja računa i troškova održavanja. Ekonomski stručnjak Dušan Uzelac i advokat Nikola Premović ističu za RTS da pisani ugovor štiti obe strane, a podstanarima savetuju da ga zaključuju na određeno vreme.

Dušan Uzelac kaže da je izdavanje stanova bez ugovora rasprostranjena praksa u Srbiji i da za to postoji više razloga – od nepostojanja navike da se dogovori stave na papir do namere da se zakupodavni odnos prikrije.

"Ugovor je, u stvari, pisani dogovor. Sve što dogovorite stavite u ugovor i to pruža zaštitu i jednoj i drugoj strani“, ističe Uzelac.

Advokat Nikola Premović objašnjava da zakupodavni odnos može da funkcioniše i na osnovu usmenog dogovora, ali da problemi nastaju kada dođe do spora između podstanara i stanodavca.

"Ako imamo ugovor, sve jasno piše i jednom pisanom ispravom dokazujemo sve što treba da dokažemo. Ukoliko nema ugovora, onda ide dokazivanje – reč na reč“, navodi Premović.

Dodaje da SMS poruke i fotografije mogu da posluže kao dokaz, ali da se iz njih ne mogu uvek utvrditi svi detalji dogovora, poput visine zakupnine ili trajanja zakupa.

zgrada Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Šta bi ugovor trebalo da sadrži

Uzelac ukazuje na to da bi ugovorom trebalo precizirati uslove pod kojima se kirija može povećavati, otkazni rok, kao i obaveze u vezi sa plaćanjem računa i troškova održavanja.

"Da li je trošak investicionog održavanja zgrade na zakupcu ili na vlasniku, ako se popravlja krov zgrade, lift? Ko te stvari treba da plati“, navodi Uzelac.

Osim finansijskih rizika, nepostojanje pisanog ugovora može da oteža i administrativne procedure, poput prijave prebivališta i upisa deteta u vrtić.

Premović podseća na to da je nakon početka rusko-ukrajinskog sukoba i dolaska velikog broja ruskih državljana u Beograd bilo slučajeva da su stanodavci otkazivali zakup dugogodišnjim podstanarima jer su mogli da izdaju stan po višoj ceni.

Ugovor na određeno vreme pruža veću zaštitu

Advokat savetuje podstanarima da ugovore o zakupu zaključuju na određeno vreme, jer im to pruža veći stepen pravne sigurnosti.

Nikola Premović, advokat Foto: Kurir Televizija

Objašnjava da se ugovor na neodređeno vreme može raskinuti uz poštovanje otkaznog roka, dok kod ugovora na određeno vreme postoje zakonski osnovi za raskid, poput neplaćanja zakupnine ili korišćenja stana u svrhe za koje nije namenjen.

"Uvek apelujem na građane koji su u zakupu da odrede rok, neka to bude dve godine, tri godine, pet godina. Mnogo su zaštićeniji nego kada zaključe ugovor na neodređeno vreme“, naglašava Premović.

Posebno ukazuje na odredbu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada koja se odnosi na otkazni rok.

"Ko je ušao u zakup radi stanovanja, po Zakonu o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, ima pravo na otkazni rok od 90 dana“, ističe Premović.

Da li ugovor mora da bude overen kod notara

Uzelac smatra da i stanodavci i podstanari često izbegavaju sklapanje ugovora jer im je ta oblast nedovoljno poznata.

Ističe da ugovor ne mora da bude napisan složenim pravnim jezikom, već da je važno da sadrži jasno definisane obaveze obe strane.

"Bilo koja relacija koja se uspostavlja može biti napisana na papiru, u slobodnoj formi i rukom. Čak i to ima veći značaj nego da nema ništa“, kaže Uzelac.

Dušan Uzelac, urednik "Kamatice" Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, dovoljno je da obe strane potpišu ugovor, dok overa kod javnog beležnika predstavlja dodatni stepen sigurnosti, ali nije neophodna.

Pisani ugovor, dodaje Uzelac, može da zaštiti podstanare i u slučaju smrti stanodavca, ukoliko naslednici žele da prodaju stan, povećaju kiriju ili isele podstanare.

Ne očekuju se veće promene cena kirija

Govoreći o kretanju cena zakupa stanova, Uzelac ističe da su one uslovljene ponudom i potražnjom i da u narednom periodu ne očekuje značajnije oscilacije.

Na tržište, objašnjava, utiču i sezonski faktori, potražnja studenata i porodica, turističko iznajmljivanje, ali i takozvani digitalni nomadi, koji stanove i kuće iznajmljuju na nekoliko meseci.

- Cene su rezultat tržišta i ne vidim neki značajan razlog da se one povećaju ili smanje u perspektivi - zaključuje Uzelac.