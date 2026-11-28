VEJE SNEG U OVOM DELU SRBIJE, POGLEDAJTE PRIZORE KOJI OSTAVLJAJU BEZ DAHA: Krupne pahulje ne prestaju da padaju, evo kakvo nas vreme čeka narednih dana
- Užice i Zlatibor jutros su osvanuli pod debelim snežnim pokrivačem, dok sneg i dalje veje.
- RHMZ najavljuje oblačno i hladno vreme, uz sneg na zapadu i jugozapadu, a u većini krajeva južnije od Save i Dunava kiša će preći u sneg.
- U nižim predelima očekuje se 5 do 20 cm snega, u brdskim 20 do 30 cm, a na planinama i preko 30 cm za 24 časa.
Užice i Zlatibor su jutros osvanuli prekriveni debelim snežnim pokrivačem, a kako možete videti na fotografijama i snimku naše dopisnice, sneg i dalje veje.
Vremenska prognoza RHMZ
Kako je saopštio RHMZ, u Srbiji će danas biti oblačno i hladno, na zapadu i jugozapadu Srbije sa snegom a u ostalim krajevima sa kišom, dok će tokom dana, sa padom temperature, kiša preći u sneg u većini krajeva južnije od Save i Dunava uz formiranje snežnog pokrivača.
U nižim predelima očekuje se snežni pokrivač visine od pet do 20 cm, u brdskim od 20 do 30 cm, a u planinskim predelima i preko 30 cm za 24 časa, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Vetar će biti slab i umeren, u većem delu severnih pravaca, a u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak, dok će u planinskim predelima istočne Srbije duvati jak istočni vetar, krajem dana i olujne jačine, pa se u tim krajevima očekuju i snežni nanosi.
Najniža temperatura kretaće se od jedan do pet stepeni, a najviša od tri do sedam stepeni.
Kakvo vreme nas čeka u Beogradu?
U Beogradu će biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom, a u višim delovima grada kratkotrajno je moguća i pojava susnežice i snega.
Vetar će biti slab do umeren severozapadni, a dnevna temperatura biće bez većeg kolebanja - od dva do četiri stepena.
Vremenska prognoza za naredne dane
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 5. decembra, u nedelju će biti hladno, pre podne oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima sa slabim snegom, a posle podne se očekuje prestanak padavina i razvedravanje u svim predelima.
Sledeće sedmice biće suvo i hladno sa slabim i umerenim jutarnjim mrazevima, početkom decembra i ledenim danima, sa maksimalnim temperaturama od -3 do 0 stepeni.
U košavskom području od nedelje duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata, donjem Podunavlju i Pomoravlju u nedelju i ponedeljak i sa udarima olujne jačine.
AMSS poziva vozače na oprez
Zbog obilnih padavina, naglog zahlađenja i očekivanog snega, putovanje na pojedinim pravcima danas može trajati duže, a saobraćaj se odvijati usporeno, naročito u brdsko-planinskim predelima, napominju iz AMSS-a.
Snežni pokrivač može se formirati i u nižim predelima, dok se na planinama očekuju intenzivnije snežne padavine.
Vozačima se savetuje da brzinu prilagode uslovima na kolovozu, povećaju odstojanje između vozila i izbegavaju nagla kočenja i preticanja, a posebna opreznost potrebna je na planinskim putevima, mostovima i prevojima, gde zbog niskih temperatura postoji i mogućnost pojave poledice.
Iz AMSS-a podsećaju da je u ovakvim uslovima odgovarajuća zimska oprema neophodna za bezbedno putovanje.
U popodnevnim i večernjim satima, u planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije, jak vetar uz snežne padavine može stvarati nanose i dodatno otežavati upravljanje vozilom, pa je potreban poseban oprez u ovim predelima uz obaveznu proveru prohodnosti putnog pravca.