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Užice i Zlatibor su jutros osvanuli prekriveni debelim snežnim pokrivačem, a kako možete videti na fotografijama i snimku naše dopisnice, sneg i dalje veje.

Užice Foto: Kurir/Z.G.

Zlatibor Foto: Kurir/Z.G

Zlatibor Foto: Kurir/Z.G

00:10 Užice sneg Izvor: Kurir/Z.G.

Vremenska prognoza RHMZ

Kako je saopštio RHMZ, u Srbiji će danas biti oblačno i hladno, na zapadu i jugozapadu Srbije sa snegom a u ostalim krajevima sa kišom, dok će tokom dana, sa padom temperature, kiša preći u sneg u većini krajeva južnije od Save i Dunava uz formiranje snežnog pokrivača.

U nižim predelima očekuje se snežni pokrivač visine od pet do 20 cm, u brdskim od 20 do 30 cm, a u planinskim predelima i preko 30 cm za 24 časa, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, u većem delu severnih pravaca, a u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak, dok će u planinskim predelima istočne Srbije duvati jak istočni vetar, krajem dana i olujne jačine, pa se u tim krajevima očekuju i snežni nanosi.

Najniža temperatura kretaće se od jedan do pet stepeni, a najviša od tri do sedam stepeni.

Kakvo vreme nas čeka u Beogradu?

U Beogradu će biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom, a u višim delovima grada kratkotrajno je moguća i pojava susnežice i snega.

Vetar će biti slab do umeren severozapadni, a dnevna temperatura biće bez većeg kolebanja - od dva do četiri stepena.

Vremenska prognoza za naredne dane

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 5. decembra, u nedelju će biti hladno, pre podne oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima sa slabim snegom, a posle podne se očekuje prestanak padavina i razvedravanje u svim predelima.

Sledeće sedmice biće suvo i hladno sa slabim i umerenim jutarnjim mrazevima, početkom decembra i ledenim danima, sa maksimalnim temperaturama od -3 do 0 stepeni.

U košavskom području od nedelje duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata, donjem Podunavlju i Pomoravlju u nedelju i ponedeljak i sa udarima olujne jačine.

AMSS poziva vozače na oprez

Zbog obilnih padavina, naglog zahlađenja i očekivanog snega, putovanje na pojedinim pravcima danas može trajati duže, a saobraćaj se odvijati usporeno, naročito u brdsko-planinskim predelima, napominju iz AMSS-a.

Snežni pokrivač može se formirati i u nižim predelima, dok se na planinama očekuju intenzivnije snežne padavine.

Vozačima se savetuje da brzinu prilagode uslovima na kolovozu, povećaju odstojanje između vozila i izbegavaju nagla kočenja i preticanja, a posebna opreznost potrebna je na planinskim putevima, mostovima i prevojima, gde zbog niskih temperatura postoji i mogućnost pojave poledice.

Iz AMSS-a podsećaju da je u ovakvim uslovima odgovarajuća zimska oprema neophodna za bezbedno putovanje.