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Prištinske vlasti uporno pokušavaju da u novim vlastima Srbije, njihovoj politici prema Kosovu i Metohiji i Srbima koji tamo žive pronađu "slabu tačku". Tako je kosovski premijer Aljbin Kurti izašao sa još jednom izjavom kojom otkriva da očekuje od Studentske liste da maltene obezbede čist prolaz do članstva Kosova u EU.

Lažni optimizam

Kako je rekao, "Kosovo polaže velike nade da će novo rukovodstvo Srbije pomoći normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i pokrenuti zakočenu kandidaturu Kosova za članstvo u EU".

Aljbin Kurti Foto: Boris Grdanoski/AP, Pritnscreen

Govoreći za bilten Plejbuk, evropskog portala Politiko, Kurti je rekao da "ima razloga za optimizam", kada je reč o odnosima sa budućim vlastima u Srbiji.

- Sada je trenutak, ali moramo još malo da sačekamo. Kada izaberu premijera i predsednika, videćemo ko je njihov lider, a onda ćemo čuti šta imaju da kažu. Ne želim da žurim - rekao je Kurti.

Međutim, Studentska lista, po svemu što je napisala u programu i do sada izgovorila o KiM, nema ni najmanju nameru da odustane od borbe za KiM u sastavu Srbije.

O tome je juče govorio i predstavnik Studentske liste Nemanja Karović, koji je bio u delegaciji koja je nedavno posetila KiM i razgovarala sa tamošnjim Srbima i predstavnicima SPC. On je u intervjuu za RT Balkan izjavio da se uveliko razgovara o uspostavljanju Ministarstva za KiM.

Nemanja Karović Foto: Printskrin RTS

- Mislim da bi to bila odlična ideja, naročito u ovom momentu, da se ponovo formira Ministarstvo za Kosovo i Metohiju - rekao je Karović.

Tendenciozno

Govoreći o mogućnosti članstva tzv. Kosova u Unesko, Karović je ukazao na činjenicu da se četiri srpske srednjovekovne svetinje - Visoki Dečani, Gračanica, Pećka patrijaršija i Bogorodica Ljeviška - već dve decenije nalaze na Listi svetske baštine u opasnosti.

- Tu je vrlo važno pitanje zašto je srpsko nasleđe, koje je istovremeno i svetska baština, u opasnosti? Ko njega ugrožava? Zašto su takve vrednosti izložene mogućnosti nestanka i od koga taj nestanak preti? Zašto ta opasnost postoji i pre 20 godina i dan-danas? - upitao je Karović i naglasio da odgovor na ova pitanja predstavlja jedan od ključnih argumenata protiv članstva Prištine u Unesko.

Bivši ambasador Milovan Božinović kaže za Kurir da je Kurtijeva poruka tendenciozna interpretacija koja nema nikakvog uporišta.

Milovan Božinović Foto: Kurir Televizija

- Kod Kurtija uvek ima i provokacije. On je slobodno i tendenciozno interpretirao ono što je čuo od novih vlasti, a što ne odgovara njihovim izvornim idejama. To bi i moglo da mu prođe da su novu Skupštinu Srbije birali Albanci sa Kosova, pa možda i mnogi Hrvati, ili neko u Sarajevu. Ali našu skupštinu su birali građani Srbije koji imaju svoje političke ideje i političke predstave i one sigurno nisu onakve kako ih Kurti zamišlja. Isti taj Kurti nije se proslavio objektivnim razumevanjem situacije i težnjom da protumači kako stvari zapravo stoje. Zato ja to ne bih dramatizovao, jer je to očekivana propaganda i potpuno jednostrana interpretacija. Toga što on vidi kao razlog za njegov optimizam jednostavno nema - smatra Božinović.