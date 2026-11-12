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Odlazak delegacije Studentske liste i studentskog pokreta na Kosovo i Metohiju i njihove poruke koje nedvosmileno govore da njihova politika polazi od činjenice da je južna srpska pokrajina integralni deo Srbije, kao da su probudili preteće glasove iz neposrednog okruženja.

Prilično naivno deluju oni političari iz Prištine ili Tirane koji su očekivali da će nova vlast u Srbiji priznati nezavisno Kosovo.

Za takve je nedavna poseta predstavnika Studentske liste srtpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na KiM bila hladan tuš.

- Sa ovog puta donosimo snagu koja će nam biti neophodna u borbi da našu zemlju povratimo iz kandži organizovanog kriminala. Našem narodu na Kosovu i Metohiji prenosimo poruku ljubavi i solidarnosti, sa jasnim obećanjem da nikada neće biti zaboravljeni - poručili su oni.

To je bio okidač da kosovski premijer Aljbin Kurti krene u novu ofanzivu. On je rekao da će "priznanje nezavisnosti Kosova biti osnovni test za demokratiju u Srbiji" i izrazio nadu da će nova vlada u Beogradu "prihvatiti realnost".

Aljbin Kurti Foto: Printscreen Kosovo online

Poruke Studentske liste o KiM i tamošnjim Srbima provocira i Kurtijeve najveće saveznike u borbi za nezavisno Kosovo. Tako je albanska poslanica Marjana Kočeku pokušala da javno poziva Studentsku listu da prizna Kosovo, nazvavši to pokazivanjem političke zrelosti.

- Kandidat sa Studentske liste iz Srbije posećuje Kosovo i izjavljuje da je ono deo Srbije. Ako Srbija želi da se demokratizuje, mora jednom zauvek da odustane od svojih pretenzija prema Kosovu i šovinističkih ambicija usmerenih protiv njega. Studentska lista mora da pokaže političku zrelost, promenu narativa i istinski napredak. Prvi korak ka tome jeste priznavanje nezavisnosti Kosova - navela je ona na Iksu.

Bivši košarkaš Vladimir Štimac, koji javno podržava Studentsku listu, odgovorio joj je kratko:

- Morate razumeti da Studentska lista nije izdajnik za razliku od Vučića. Kosovo i Metohija jeste i uvek će biti srpski.

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja kaže za Kurir da tajming ovih izjava nije slučajan i da ima politički cilj.

Retorička fasada

- U osetljivom tranzicionom periodu nakon smene vlasti, regionalni akteri koriste institucionalni vakuum kako bi preuzeli narativ i nametnuli sopstvenu agendu koja je zasnovana na maksimalističkim očekivanjima. U svrhu legitimisanja svojih namera, oni se vešto pozivaju na opšte vrednosti poput demokratije. Iza ove retoričke fasade krije se pokušaj preventivne diplomatije i strateškog psihološkog pozicioniranja na regionalnoj geopolitičkoj sceni, sa namerom da se stvori prednost u ranoj fazi političke tranzicije. Iz Studentske liste su ekspresno i bez dvosmislenosti odbacili zahteve koji dolaze iz Prištine i Tirane, naglašavajući da nikakvo priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova ne dolazi u obzir - naglašava Perišić.

Nikola Perišić, istraživač-saradnik Centra za društvena istraživanja Foto: Kurir Televizija

On smatra da je na taj način je poslata poruka i domaćoj i međunarodnoj javnosti kakav je stav Studentske liste po pitanju KiM.

- Jasno je da je jedino rešenje za odnose sa Prištinom insistiranje na nastavku dijaloga, za koji je potreban konstruktivni pristup obe strane. Svaki pokušaj nametanja brzih rešenja može da ugrozi mir i bezbednost u regionu i zato su razgovori i racionalni pristup neophodni - zaključuje Perišić.

Haradinaj: Oni moraju biti uhapšeni

Ramuš Haradinaj, predsednik Alijanse za budućnost Kosova (ABK) i nekadašnji prištinski premijer, komentarisao je ulazak predstavnika Studentske liste na Kosovo i Metohiju. Kako je rekao, trebalo je da neko od njih bude uhapšen.

Ramuš Haradinaj Foto: EPA VALDRIN XHEMAJ