Slušaj vest

Funkcioner Srpske liste Dalibor Jevtić i predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović ocenili su da najava Studentske liste da neće sarađivati sa Srpskom listom nije dobra i da bi takav stav naneo štetu položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Prema rečima Jevtića i Odalovića, Srpska lista je legitimni predstavnik Srba na KiM izabran na lokalnim i parlamentarnim izborima, zbog čega će buduća vlada Srbije, suočena sa realnim problemima na terenu, neminovno morati da sarađuje sa njom kako ne bi izgubila kontakt sa tamošnjim stanovništvom.

Jevtić: Srpska lista neće odgovarati na uvrede

Funkcioner Srpske liste Dalibor Jevtić ocenio je da će nova vlada Srbije onog trenutka kada se bude susrela sa svim realnim problemima Srba na Kosovu i Metohiji uvideti da neće moći da ne sarađuje sa Srpskom listom kao jedinom legitimnom i legalnom političkom opcijom koja predstavlja srpski narod i istakao da svako političko razjedinjavanje nije u skladu sa prioritetnim ciljem - opstanakom Srba na KiM.

- Svako razjedinjavanje naroda u tom političkom smislu na prostoru Kosova i Metohije će samo naneti štetu interesima, položaju, opstanku i ostanku srpskog naroda - rekao je Jevtić za Tanjug komentarišući stav Studentske liste da neće sarađivati sa Srpskom listom.

Prema njegovim rečima, pobednici izbora u Srbiji moraju da imaju u vidu da Srpska lista ima devet poslanika u Prištini, deset gradonačelnika i desetine odbornika u lokalnim samoupravama na KiM.

Dalibor Jevtić Srpska lista Foto: Screenshot Tanjug

- Srpska lista je sastavljena od ljudi koji dolaze iz različitih političkih opcija. I gotovo da nema nekog Srbina sa ovog prostora koji se bavio politikom da nije bio u jednom trenutku deo Srpske liste. To jeste projekat koji za cilj ima ujedinjenje političkog interesa i interesa srpskog naroda unutar jedne opcije. Sa tim mora da se nastavi -istakao je Jevtić.

Dodao je da njegova stranka neće imati problem ukoliko nova vlada prihvati stav Studentske liste o nesaradnji sa Srpskom listom, ako će to doprineti nešto boljem položaju srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije.

Naglasio je da Srpska lista neće odgovarati na uvrede pojedinih predstavnika Studentske liste ovih dana jer, kako je naveo, zna da će svi oni kada se suoče sa problemima na terenu shvatiiti da je saradnja neizbežna.

02:57 Jevtić: Nesaradnja sa Srpskom listom naneće štetu interesima i opstanku Srba na KiM Izvor: Tanjug

- Mora da se uzme u obzir i činjenica da okolnosti u kojima mi radimo, posebno ističem od kada je na vlast došao Aljbin Kurti, nisu nimalo lake i da nam u tom kontekstu treba malo drugačiji odnos, a ne onaj stav koji, ako hoćete, ima i aktuelni režim u Prištini, koji je odbijao da prihvati izbornu i demokratsku volju srpskog naroda sa ovih prostora kada je rekao da neće sarađivati sa Srpskom listom - naveo je Jevtić.

Odalović: Gubi se kontakt sa Srbima na KiM

Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović ocenio je danas da nije dobar stav Studentske liste da neće sarađivati sa Srpskom listom i istakao da bi nova vlast, ako bi ta poruka eventualno zaživela, izgubila kontakt sa Srbima na Kosovu i Metohiji, jer su, kako je istakao, Srbi na KiM birali Srpsku listu.

Odalović je rekao da će, kada je reč o Kosovu i Metohiji, prvi izazov novoj vlasti biti Zakon o ministarstvima, iz kojeg će se, kako je naveo, videti da li će zadržati Kancelariju za Kosovo i Metohiju ili uneti neki novi kvalitet i izrazio nadu da se "neće ići niže".

Veljko Odalović Foto: Kurir Televizija

- Mora postojati neko ko će nastaviti da se bavi (KiM) u punom kapacitetu - rekao je za Tanjug Odalović.

Komentarišući stav predstavnika Studentske liste da neće biti saradnje sa Srpskom listom, Odalović je ocenio da takav stav nije dobar, jer su, kako je istakao, Srpsku listu birali Srbi na lokalnim i parlamentarnim izborima na KiM i u 10 opština je Srpska lista osvojila apsolutnu vlast.

- Ja mislim da to nije dobra poruka, da to nije dobra izjava. Mislim da će ona morati ozbiljno da se resetuje. Ako bi ta opcija ostala i ta poruka eventualno zaživela, onda bismo mi izgubili kontakt sa Srbima, jer su Srbi birali Srpsku listu. Znači, ti Srbi koji žive dole, sa svim rizicima kojim su bili izloženi i naporima koje su prihvatili, opredelili su se. Ne možete vi sada: hoću sa narodom, neću sa Srpskom listom - naveo je Odalović.