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Ministar za zajednice i povratak u privremenim institucijama u Prištini Nenad Rašić potvrdio je da su on i njegova politička organizacija bezuslovno podržavali Studentsku listu uoči parlamentarnih izbora u Srbiji, da su u njenu korist angažovali stranačku infrastrukturu i birače, kao i da su spremni da novoj vlasti u Beogradu pruže političku i informacionu podršku.

Gostujući u podkastu Medija centra Čaglavica Rašić je govorio i o stavu predstavnika Studentske liste da su Kosovo i Metohija deo Srbije. Prema njegovom objašnjenju, drugačije izjašnjavanje tokom predizborne kampanje bilo bi suprotno Ustavu Srbije i pogubno za njihov izborni rezultat. Rašić je rekao da takve stavove treba posmatrati kroz politički proces, a ne unapred ih postavljati kao prepreku razgovorima.

- Ne treba to postavljati kao svršen čin ili kao barikadu, nego treba iskoristiti kao proces. Siguran sam da će, kada dođe do samog procesa, mnoge stvari biti mnogo jasnije - ocenio je Rašić koji je dodao da nije skrivao ni lično i političko zadovoljstvo izbornim porazom Srpske napredne stranke.

- Kad se ovo desilo sa padom, naravno, SNS-a, usledilo je čak, moram da kažem, jedno veselje koje je bilo čak i bolje ili lepše nego ono kad mi dobijemo na izborima - rekao je on.

Istakao je da je i pre izbora u Srbiji dao bezuslovnu podršku Studentskoj listi i da od tog stava ne odustaje.

- Naglasak je na onom bezuslovno. Smatram da imamo puno toga što možemo da im pružimo, kao političku logistiku, u smislu informacija koje možemo da im damo - rekao je Rašić.

Prema njegovim rečima, saradnja bi mogla da obuhvati razmenu informacija i pomoć u ispitivanju projekata finansiranih novcem iz budžeta Srbije, namenjenim Srbima na Kosovu i Metohiji. On je dodao da bi, ukoliko dobije poziv predstavnika Studentske liste, verovatno otputovao u Beograd na razgovore.

Rašić je podržao stav predstavnika studentske liste da ne žele političku saradnju sa Srpskom listom, koju smatra odgovornom za teško stanje u kojem se nalazi srpska zajednica na Kosovu i Metohiji, a kao jednu od najtežih posledica politike Srpske liste naveo je iseljavanje stanovništva.

On je govorio i o mogućnosti formiranja Zajednice srpskih opština, povezujući svoja očekivanja sa promenom vlasti u Beogradu.

- Verujem da je Vlada spremnija da radi više i bolje na dijalogu i stabilizaciji odnosa nego što je to ranije bio slučaj, dok je SNS bio na vlasti - kazao je Rašić.

Dodao je da formiranje ZSO ne bi trebalo posmatrati izolovano, već kao deo šireg procesa stabilizacije odnosa i evropskih integracija.