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Studentska lista je pobedom na izborima dobila priliku da svoj plan i program prevede u stvarnost. Ukoliko se uspešno primeni u praksi, to bi u nekim oblastima, poput vojske, pravosuđa, medija, poreza i radnih prava, značilo i ogroman zaokret u odnosu na dosadašnju politiku, ako ne i revolucionarni pomak.

Takav epitet donelo bi, na primer, uvođenje četvorodnevne radne nedelje uz očuvanje pune zarade, što je jedan od predloga Studentske liste, doduše uz ostavljanje poslodavcima da mogu, ali ne moraju da prihvate ovu novinu.

Izrael, dronovi, vojni rok

Veliki rez svakako bi bila i korekcija u vojnoj saradnji s Izraelom. Studentska lista je predvidela prekid trgovine oružjem sa ovom zemljom, što je izričito potvrdio Filip Ubović, predstavnik studentskog pokreta, u podkastu britanskog novinara Arona Bastanija.

Filip Ubović Foto: Petar Aleksić/Mondo

- U našem programu piše da ćemo zaustaviti trgovinu oružjem sa Izraelom - rekao je Ubović i dodao da je saradnja Srbije i Izraela, uključujući izgradnju fabrike dronova, nešto što mora biti zaustavljeno.

U svom programu za reformu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije Studentska lista namerava da postepeno modernizuje sistem odbrane, poveća primanja za vojnike i ponovo otvari slučajeve iz prošlosti, poput pogibije gardista i pada helikoptera.

Sasvim je izvesno da promena vlasti donosi i obustavu uvođenja obaveznog vojnog roka. U planu se spominje samo dobrovoljni vojni rok u trajanju od šest meseci za oko 3.000 ljudi.

Nekadašnji oficir Vojske Srbije i predstavnik Studentske liste Luka Ponorac najavio je nedavno da plan za razvoj srpske armije uključuje i budžet od pet odsto za odbranu, što je uvećanje od 3 procentna poena, kao i formiranje strateške PVO kupole i nabavku raketnih artiljerijskih sistema dometa 150 do 300 kilometara.

Ekspo, Generalštab, Jadar...

Reforma pravosuđa jedna je od ključnih stvari na kojoj je insistirala Studentska lista pre izbora. Po njihovom programu, formiraće se specijalna tužilačka policija i poseban sud za visoke javne funkcionere. Lustracija bi obuhvatila pojedince koji su zloupotrebili položaj, učestvovali u korupciji ili kršili ljudska prava, Ustav i zakone.

Kada bi se ovaj program sproveo u delo, počela bi provera rada institucija i odgovornosti za korupciju, nelegalno stečena imovina bila bi oduzimana, a nezakonito stečen novac vratio bi se u budžet. Studentska lista obećala je i postavljanje stručnjaka na čelo javnih preduzeća i njihovu jaču finansijsku kontrolu.

1/6 Vidi galeriju Ekspo 2027 Foto: Printskrin RTS

Studentska lista je u programu navela da je protiv privatizacije strateških državnih preduzeća i najavila da će uvesti pravilo: svi ugovori koje država potpisuje trebalo bi da budu javni.

Nova vlast se zalaže za reviziju posebnih zakona i ugovora koji se, na primer, odnose na Beograd na vodi, Ekspo 2027, linijsku infrastrukturu...

Ekspo neće biti otkazan.Prvi na Studentskoj listi Ilija Srdanović je poručio da će Srbija poštovati međunarodno preuzete obaveze, što podrazumeva i održavanje izložbe 2027. godine.

Ali, biće preispitani ugovori za Ekspo. U programu je najavljeno formiranje nezavisne komisije koja bi ispitivala Ekspo, Beograd na vodi, Generalštab, Beogradski sajam, Jadar i druge projekte proglašene projektima od nacionalnog interesa. Postupci bi počeli odmah po formiranju nove vlade. Predviđeni su javnost dokumentacije, stručne analize i mogućnost sudskog osporavanja odluka.

"Kulturni" mediji

Studentska lista je u svom velikom planu od 11 tačaka za reforme u Srbiji najavila i niz promena u oblasti medija, televizijskog programa, kulture i zaštite dece.

Među predlozima je ograničavanje rijaliti programa na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, povećanje udela kulturnih, obrazovnih i dečjih sadržaja, kao i izmene zakona kojima bi se sprečio uticaj političkih i ekonomskih centara moći na informisanje.

Prema predlogu Studentske liste, rijaliti programi na televizijama sa nacionalnom frekvencijom mogli bi da se emituju najviše 45 minuta dnevno, i to isključivo nakon 23 časa. Predviđeno je i da se ukine njihov prenos uživo, dok bi se ista ograničenja odnosila na reprize, specijale i vanredna uključenja.

Jedan od predloga odnosi se na povećanje zastupljenosti naučno-obrazovnog, kulturno-umetničkog, dokumentarnog i dečjeg programa na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Studentska lista predlaže da ovi sadržaji čine najmanje 30 odsto ukupnog godišnje emitovanog programa.

U delu plana koji se odnosi na medije, Studentska lista navodi da nijedan centar moći, bilo da je reč o vlasti, vlasnicima medija ili distributerima, ne bi smeo da ima kontrolu nad javnim informacijama.

Predložene su izmene medijskog sistema kojima bi se, kako se navodi, rešila pitanja prikrivene kontrole medija, korišćenja javnog novca za nagrađivanje medija koji se smatraju podobnim, kao i uticaja distributera na dostupnost televizijskih kanala široj publici.

Porezi i socijalna penzija

Ako je suditi po programu, od novih vlasti se očekuje da osnuju Razvojnu banku Srbije spajanjem Fonda za razvoj i Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza.

I poreski sistem treba da pretrpi značajne izmene, pa se tako predviđa progresivno oporezivanje dohotka: uvođenje više poreskih razreda, tako da se zarade oporezuju u skladu sa visinom primanja. Studentska lista je za manje oporezivanje rada i veće oporezivanje imovine. Neoporezivi deo zarade bio bi povećan sa sadašnjih 23 na 35 odsto prosečne zarade, a bio bi ukinut godišnji porez na dohodak građana i prelazak na mesečne poreske razrede.

Maksimalno trajanja rada na određeno vreme bilo bi skraćeno sa 24 na 12 meseci, nakon čega bi zaposleni trebalo da dobije ugovor na neodređeno. Ako se program osvrai, bili bi uvedeni veći dodaci za prekovremeni, noćni rad i rad nedeljom.

Penzije bi bile usklađivane dva puta godišnje kako bi penzije redovnije pratile rast cena i zarada, a oni sa najnižim penzijama dobili bi dodatnih 5 odsto. Bila bi uvedena socijalna penzija u visini minimalne poljoprivredne penzije za starije od 65 godina - za građane koji nemaju dovoljno radnog staža ili uopšte nisu ostvarili pravo na penziju.

Besplatni udžbenici, EPS je državni

Studentska lista u programu navodi da će država obezbediti besplatne udžbenike za sve osnovce i srednjoškolce, bez obzira na mesto prebivališta, kao i besplatno obrazovanje i smanjenje finansijskih prepreka za školovanje. Predviđa se i povećanje plata zaposlenih u prosveti, modernizacija nastavnih programa, sa većim naglaskom na praktična znanja i kritičko razmišljanje i departizacija obrazovnih institucija i zaustavljanje političkih pritisaka na državne univerzitete i škole.

EPS ostaje u državnom vlasništvu. To je stav Studentske liste.

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Oni se zalažu i za uvođenje zabrane mini-hidroelektranama koje rečno korito stavljaju u cevi. Uvodi se stroža procena uticaja rudarskih projekata na životnu sredinu, ali i nezavisna revizija projekta "Jadar".

Nema odricanja od saradnje u energetici. Studentska lista namerava da razvija energetsku i tehnološku saradnju sa stranim partnerima i to uz insistiranje na zaštiti domaćih interesa.

KiM, Rusija, referendum...

Kada je reč o ključnim nacionalnim i državnim interesima, Studentska lista ostaje na liniji odbrane Kosova i Metohije kao integralnog dela Srbije i zalaže se za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Ipak, iskorak žele da naprave u delu onoga što je već potpisano. Studentska lista je za preispitivanje svih potpisanih i nepotpisanih dogovora, kao i dosadašnjeg sprovođenja Briselskog i drugih sporazuma.

Nova vlast pravi jasan otklon prema Srpskoj listi sa kojom, kako najavljuje, nema političke saradnje. Finansijska podrška Srbima se nastavlja, ali uz drugačiju kontrolu raspodele novca.

I nova vlast je opredeljena za čuvanje vojne neutralnosti i mogućnosti samostalnog odlučivanja o spoljnopolitičkim pitanjima.

Nastavak evropskih integracija ostaje visoko na agendi strateških ciljeva Srbije, uz insistiranje na očuvanju nacionalnih interesa i samostalnosti u vođenju spoljne politike. Novina predstavlja najava da će o uvođenju sankcija Rusiji odlučivati građani na referendumu.

Sa Kinom se nastavlja privredna i tehnološka saradnje, uz insistiranje na poštovanju domaćih propisa, zaštiti životne sredine i radničkih prava.

Studentska lista opredeljena je za jačanje saradnje sa SAD, posebno u energetici, telekomunikacijama, saobraćaju, veštačkoj inteligenciji i odbrani.

Sprema se i novi Zakon o radu

Studentska lista najavljuje departizaciju javnog sektora, preispitivanje zapošljavanja i pripremu novog zakona o radu uz konsultacije sa socijalnim partnerima.

Plan uključuje jaču inspekciju rada, promene u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) i novu podršku nezaposlenima, uz veća ovlašćenja i kontrolu poslodavaca. Kada je reč o kontroli poslodavaca i poštovanju njihovih obaveza prema zaposlenima, plan Studentske liste je da se inspekcija rada postavi na novim temeljima, sa značajno većim ovlašćenjima, ali i većom odgovornošću.

Studentska lista planira i uvođenje mogućnosti četvorodnevne radne nedelje kroz novi Zakon o radu, pri čemu bi poslodavci i sindikati, odnosno radnici, imali slobodu da takav model prilagode specifičnostima svojih delatnosti.

- Jedino pravilo koje će se kroz zakon nametnuti biće da skraćivanje punog radnog vremena ne sme podrazumevati smanjenje zarada - rekao je budući poslanik Studentske liste i stručnjak za radno pravo Mario Reljanović.