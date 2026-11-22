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Jedan majstor iz Srbije nasmejao je korisnike društvenih mreža nakon što je podelio neobičnu situaciju koju je doživeo tokom telefonskog razgovora sa mušterijom. Zbog jedne njene opaske odlučio je da odustane od posla, a odgovor koji joj je poslao mnoge je nasmejao.

Naime, kako je napisao na svom Iks profilu "samonizbrdo", pozvala ga je žena i rekla da joj nešto curi na instalaciji. Majstor ju je zamolio da mu adresu pošalje u poruci, ali je ona umesto toga počela da mu je izgovara telefonom.

Na Fejsu videla poruku posle godinu dana pa saznala suprugovu tajnu Foto: Profimedia

Iako joj je ponovio da želi da mu adresu napiše u poruci, žena ga je pitala da li je "bez mozga" kada ne može da zapamti ono što mu govori.

"Ne treba vam majstor bez mozga"

Majstor nije želeo da nastavi razgovor, pa je prekinuo vezu i odlučio da joj pošalje poruku.

"Ne mogu da dođem, ne treba vam majstor bez mozga. Prijatan dan vam želim", napisao joj je.

Njegov potez naišao je na podršku brojnih korisnika, koji su u komentarima istakli da je sasvim razumljivo tražiti da mušterija adresu pošalje u poruci.

"Pa lakše je da vam otkuca adresu i poštanski broj jer verovatno si ili u poslu, ili voziš, ili su ti ruke trenutno prljave", napisao je jedan korisnik.

Drugi je istakao da je majstorima, zbog velikog broja poziva, lakše da zapisuju.

"Ja 50+ poziva dnevno, bukvalno ne znam šta sam sa kim pričao. Ako ne napišu poruku i ne stavim u kalendar, izbrisano iz memorije", naveo je on.

"Bahatost i nekultura su eskalirali"

Javili su se i oni koji su imali slična iskustva.

"Predivno... Skoro sam imao sličnu osobu i sličnu situaciju", glasio je jedan od komentara.

Još jedan korisnik pružio je podršku majstoru, uz opasku da je nekultura u komunikaciji sve prisutnija.

"Podršku za vas, bahatost i nekultura su eskalirali na svakom koraku i svakom dijalogu. Mnogo će vremena proteći da se vrati kultura dijaloga", napisao je.