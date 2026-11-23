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Jedan odlazak u manastir pretvorio se u iskustvo koje Mirjana iz Stare Pazove nikada neće zaboraviti. Tokom liturgije njen sin bio je toliko nemiran da je jedva uspevala da ga obuzda, a kada je izašla s njim u manastirsko dvorište, dogodilo se nešto što nije mogla ni da zamisli. Igumanija je nasrnula na nju i počela da je udara!

Ipak, pravi šok usledio je tek kada je monahinja saznala ko je žena koju je pretukla.

Mirjana je na svom Tiktoku navela da se sve odigralo 2022. godine kada je otišla kod brata, koji je sveštenik, kako bi mu pomogla u parohiji u pripremi hramovne slave.

Kako je objasnila njen brat je bio u Kratovu, a u blizini se nalazi Manastir Svetih Joakima i Ane gde je igumanija manastira bila mati Justina, koja se nažalost upokojila prošle godine 14. novembra.

Povela i sina

- Svi su znali da moj brat ima braću, i znali su da ima sestru. Međutim, nisu znali da je ta sestra 21 godinu mlađa od njega. I pošto moj brat ima četvoro dece, ima veliku decu, i ja tako kad dođem, oni nisu ni obraćali pažnju, mislili su da je došla njegova ćerka Nastasija. Elem, moj brat je držao liturgiju u manastiru Bistrici, koji je malo iznad. Uglavnom, ja povedem svog sina Vladimira sa sobom, na par dana kod ujke - počela je priču Mirjana.

Manastir Bistrica Foto: Printscreen/Eparhija Mileševska

Navela je da manastir Bistrica ima jako niska vrata.

- Ako nisi mršav i ako nisi toliko visok, možeš da se provučeš. To je bukvalno kao da prođe dete od godinu i po dana. Zato što su nekada taj manastir pljačkali Turci, pa su se naši setili i spustili su ta ulazna vrata, da Turci ne bi mogli sa oružjem i oklopom da prođu. Znam zašto to govorim, moram da uđem u detalje. Uglavnom, spremamo se za liturgiju, da idemo u Bistricu. U mog sina Vladimira kao da je ušao nečastivi to jutro. On je bio toliko nemiran da ja nisam njega mogla da smirim. Međutim, zašto spominjem mati Justinu? - dodala je i nastavila:

- Mati Justina, ko god je nju poznavao, i ko god bude gledao ovo, znao je da ona ne voli ljude koji puše. Da ne opravdava pušenje, da ne opravdava nepokrivene žene u crkvi, da ne opravdava žene u pantalonama u crkvi. I bila je baš, onako, stroga po tom pitanju.

"Streljala me pogledom"

Kako je Mirjana ispričala, stigli su manastir, počela je liturgija, a njen sin Vladimir i dalje je bio nemiran.

- Vdim ja da svi vernici gledaju u mene. I pogotovo da me posmatra tada, meni nepoznata, mati Justina, koja me, onako, pogledom strelja, od glave do pete, jer sam ja u pantalonama, u nekoj košulji, neke bezveze frizure, i dete koje neprestano trči, divlja po crkvi. Ja uporno pokušavam da ga smirim, ne vredi.

Mati Justina preminula je u novembru 2025. godine Foto: Spc

Brat sveštenik pogledom joj je, kako ona kaže, naredio da smiri sina Vladimira.

Pocrvenela od stida i srama

- Ja sam ga držala. On je počeo da vrišti, haos da pravi. Moj brat je izašao i zapretio mi prstom, to su svi videli. Svi već gledaju ko je ova žena, nepristojno obučena, sa detetom koje je toliko nemirno. Šta će ona tu, zašto nema maramu, zašto je u pantalonama, i zašto ne može da smiri jedno derište. Moram da kažem: tamo gde je moj brat paroh, gde je njegova parohija, žena ne mora da dolazi u suknji i ne mora da ima pokrivenu glavu, ali mora da ima čiste usne. Znači, da nema karmin na usnama, i da priđe Svetom Pričešću, što je sasvim normalno i logično.

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Mirjana je, kako kaže, pocrvenela od stida i srama.

- Zgrabila sam Vladimira za podlakticu. Međutim, kako su ta ulazna vrata, ispred je bila jedna betonska rupica i neka rešetkica, onako, da se ne bi propalo. Međutim, Vladimir se meni otrgao iz ruku, zaleteo se, probio tu rešetku i upao jednom nogom u tu betonsku rupu. I počeo da urla na sav glas: "Mama, mama!" I tu je već bio haos, ja sam njega pojurila, ali pošto su ta vrata niska, udarila sam glavom u ta vrata, gde sam još više bila besna - ispričala je i dodala:

- I kako sam ja njega izvadila iz te rupe, i sad se to dešava pored ulaznih vrata od manastira, bukvalno tu u dvorištu, 5 metara odatle. I uglavnom, svaka majka, prava majka, zna kako da se dere: tiho, da se dere kroz zube. I ja kažem: "Kako te više nije sramota? Hoćeš da se smiriš već jednom?"

U tom momentu osetila je udarce.

- Osetim udarce po zadnjici i po leđima, neko kreće da me toliko batinja, žena me je udarila preko 10 puta. Ja se okrećem, neka monahinja, i sad više nije to ni do pantalona ni do marame, nego: "Ostavi dete na miru! Pa šta ako je nemiran, valjda znaš, što je veća svetinja, to je veće iskušenje, tako je danas, kako je..." I ona mene mlati - priseća se Mirjana.

"Mati, stani, stani, to je Milanova rođena sestra"

Potom dolazi njena snajka koja razdvaja monahinju Justinu od Mirjane.

- Vernici su izašli da vide šta se dešava, gledaju svi, ja dobijam batine. I uglavnom, snaja viče: "Mati, stani, stani, to je Milanova rođena sestra!" I ona kad je čula "Milanova rođena sestra", njoj nije bilo dobro, zato što je moj Milan njoj kao sin bio. Ona se tu uplašila, sklonila se da se smiri, ja sam otišla da se smirim, tamo u parohijsku kućicu gore, gde se kuvaju kafe. I uglavnom, tu se tako završilo, u šoku smo bili svi - priča ona.

Liturgija se završila, njen brat ostao je jedini u manastiru.

- Skida odeždu i čuje glasić koji govori: "Oco! Oco, praštaj mi, oco! Oco, molim te, oprosti mi šta uradih! Grdna ja", tim rečima. On je izleteo iz oltara i upitao je šta se desilo. Kaže ona: "Milane, ja sam tvoju sestru sad premlatila, pretukla i to dobro". Kaže on: "Pa dobro, nisi mi crkvu zapalila, bitno je da ništa ne gori". Nama je to svima tada bilo šokantno, sada je smešno - navodi ona.

Nakon incidenta postale su prijateljice

Kaže i da mu je mati objasnila da je to učinila kako bi spasila dete.

- "Nisam znala, što mi nisi rekao da ti je to sestra? Ona je htela da viče na dete, ja da spasim dete, pa šta ako je nemiran?" Ispričala mu je. Završilo se nekako, otišli smo u tu parohijsku kućicu, kuvali smo kafu, pomirile se, i od tad smo bile bukvalno kao najbolje prijateljice. Neka prijateljstva zaista počinju, možda, batinama, pogotovo ovako - zaključila je ona.