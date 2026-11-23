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Vozače u Srbiji ovog jutra očekuju otežani uslovi na putevima zbog kiše, snega u planinskim predelima i pojačanog vetra, dok je na pojedinim deonicama saobraćaj dodatno ugrožen zbog odrona i prepreka na kolovozu.

Prema informacijama objavljenim oko šest časova, put od Iriškog venca prema Zmajevcu trenutno nije prohodan jer je veliko stablo palo preko kolovoza i blokiralo prolaz vozilima.

Prema najnovijim informacija, stablo koje je preprečilo put na Iriškom vencu je uklonjeno i saobraćaj sada nesmetano funkcioniše.

Dodatni oprez neophodan je i na području Zaječara, gde su učestali odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na državnom putu I B 34 kroz Đerdapsku klisuru, kao i na deonicama Sokobanja – Knjaževac, Knjaževac – Kalna i Kalna – Jabučko Ravnište. Ove deonice se redovno čiste.

Ograničenja su na snazi i na državnom putu I B 21, na deonici Kosjerić – Bačevci, kod prevoja Kaona, gde su zbog oštećenja mostova postavljene betonske sigurnosne ograde. Saobraćaj je zabranjen za vozila teža od 3,5 tone, a alternativni pravac vodi preko Kovačevića peska, Divčibara i Kaone.

Iz Auto-moto saveza Srbije upozoravaju da će kiša tokom dana, a sneg u planinskim predelima, dodatno otežavati vožnju. Smanjena vidljivost tokom jačih padavina i povremeno jak severozapadni vetar zahtevaju posebnu pažnju, naročito na otvorenim deonicama i mostovima.

Prema podacima Uprave granične policije od pet časova, teretna vozila na izlazu iz Srbije na Batrovcima čekaju tri sata, na Šidu i Kelebiji dva sata, a na Horgošu sat i po.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima, trenutno nema zadržavanja.