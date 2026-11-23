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Ruskinja Tanja koja živi u Srbiji već godinu dana opisala je svoje iskustvo sa Srbima, posebno kroz prizmu svog stanodavca Vladimira. Kako je rekla, ništa je ovde ne iznenađuje kao naš mentalitet, a vrhunac njenog iznenađenja desio se nakon blokiranja računa u ALTA banci.

"U Srbiji sam već godinu dana i mnoge stvari su prestale da me iznenađuju, ali jedna stvar me svaki put iznova iznenadi. A to je - mentalitet Srba. Pravi primer, oličenje srpskog mentaliteta jeste moj stanodavac Vladimir. Da vam ispričam detalj iz naše zajedničke istorije, pa ćete razumeti o čemu pričam", započela je priču u snimku na Instagramu.

Kako je rekla, stanodavac Vladimir i ona se viđaju jednom mesečno uvek u isto vreme, zbog plaćanja kirije.

"Nijednom za ovih godinu dana nije došao na vreme. Kasni satima, ponekad čak i danima, nekad jednostavno nestane, zaboravi da treba da dođe po kiriju. A i što bi žurio? Ovom čoveku se nikad nigde ne žuri.

Foto: Printscreen Instagram/tanya.kyaro

Ali kad je neka hitna situacija, Vladimir se stvori brže od munje!, rekla je.

Potom je ispričala situaciju sa zaglavljenim vratima od spavaće sobe.

"Jednom su mi se zaglavila vrata spavaće sobe, pozvali smo Vladimira, da pozove bravara, a on je rekao: Sačekajte, odmah dolazim.

Stigao je za 15 minuta!

Vladimir nikad nije nigde stigao za 15 minuta. Znači, pokušao je sam da obije vrata, nije uspeo, pa je rekao: "Sačekajte, sad ću da odem po merdevine pa da se popnem preko prozora."

Eto kakvu je inicijativu imao!

A ja mu kažem: "Vladimire, imaš ženu! Porodicu, sinovi ti rastu, hajde malo da se vratimo u realnost."

Ali ta nejgova spremnost da se popne preko prozora... to mi je stvarno bilo... ali to još nije vrhunac!

Vrhunac se desio pre neki dan, nastavila je.

"Nedavno je u Srbiji propala banka koja je otvarala račune ruskim emigrantima. Svi smo ostali bez novca i bez kartica, a ja sam morala da obavim plaćanje. Kad je on dolazio, rekla sam: "Vladimire, kad već dolaziš, možda možeš da platiš karticom, a ja ti dam novac u kešu?"

Kako je rekla, pomislila je da će je odbiti, jer nisu toliko bliski. Međutim, Vladimir je imao ludu reakciju!

"Odmah ću ti poslati podatke svoje kartice. Sa prvom karticom plaćanje nije prošlo jer je bila virtuelna. Ja mu javljam - Vladimire, hvala ti, ali nije uspelo, ali svakako ti hvala. A on kaže - čekaj, sad ću ti poslati karticu na koju primam platu. Vladimir... ovaj čovek, nikad nije naseo na prevaru, a nikad i neće jer prevaranti neće moći da veruju da su imali toliko sreće!

Takvog ja stanodavca imam i takvi i su Srbi koji me okružuju..., završila je Tanja svoj interesantni osvrt na situacije u Srbiji.

Kurir/Espreso/Telegraf