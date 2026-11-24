Slušaj vest

Kad se rodila, imala je svega 900 grama. Bila je prevremeno rođena beba, u šestom mesecu trudnoće. Lekari nisu verovali da će preživeti, a dane je provodila u inkubatoru, gde je i počela njena prva i najteža životna borba, u kojoj je ostala bez vida. Danas, 23 godine kasnije, Milica Rakić iz Kruševca ispisuje istoriju! Postala je student generacije Filozofskog fakulteta u Nišu, sa prosekom 9,91.

Bila je đak generacije u kruševačkoj osmoletki, potom i u gimnaziji, a sada je prva studentkinja srbistike u istoriji ovog fakulteta koja je ponela titulu najboljeg studenta među svim departmanima.

- Imala sam samo 900 grama na rođenju, a onda sam spala na 800. Bila sam dugo u inkubatoru i kao posledica toga se javio problem s vidom. Majka se porodila u Beogradu i njena trudnoća se vodila kao spontani pobačaj. Porodili su je prirodnim putem i očekivali da ću se roditi mrtva, ali prešla sam ih - priča za Kurir Milica.

Ljubav prema knjigama od malih nogu

Foto: Privatna arhiva

Iako je od rođenja slepa, to je nije sprečilo da još kao devojčica razvije ogromnu ljubav prema jeziku i književnosti.

- Otkad znam za sebe, tražila sam da mi se kupi neka knjiga. Imala sam sposobnost da tačno pamtim tekstove koje mi je majka čitala i mogla sam da ih govorim napamet još pre polaska u školu.

Već u nižim razredima osnovne škole postala je recitator, a od petog razreda redovno je učestvovala na takmičenjima iz srpskog jezika.

- S majkom sam se iz Aleksandrovca Župskog preselila u Kruševac kako bih mogla da pohađam OŠ "Vuk Karadžić", koja je u to vreme bila jedina inkluzivna. Iako sam se školovala po inkluziji, ona se ni po čemu nije razlikovala od osnovnog programa. Profesori su uvek očekivali dosta od mene. Mislim da su prepoznavali moje sposobnosti i natprosečnu inteligenciju - ponosno će Milica, koja je i tokom osnovne i i tokom gimnazije osvajala brojne nagrade, a jedna od značajnijih je bila republička nagrada na Književnoj olimpijadi, koja ju je oslobodila polaganja prijemnog ispita za fakultet.

Iza svake Miličine desetke na srbistici ponosno stoji i njena majka Nevenka, žena koja je svoj život podredila ćerki.

Milica Rakić sa majkom Foto: Privatna arhiva

- Mama je uvek tu! Učim tako što mi ona čita. Vrlo često, da ne bih morala da ponavlja više puta, snimimo gradivo, pa ja kasnije preslušavam. Napustila je fakultet na kojem se školovala za hirurga, odrekla se karijere i zaposlenja kako bi bila uz mene. To je ogromno odricanje i žrtva.

Inače, njih dve žive od tuđe nege i pomoći, uz podršku Nevenkinih roditelja.

- Velika pomoć za nas bila bi podrška kroz status roditelja-negovatelja. Početkom oktobra podnele smo zahtev, čekamo, i iskreno se nadam da ćemo dobiti, jer bi to za nas bilo rešenje mnogih problema - dodaje Milica.

Foto: Privatna arhiva

Drži časove engleskog i nemačkog

Milica govori i engleski i nemački jezik. Upisala je master studije na smeru Modul za jezik, a planira i doktorat. Pored obaveza oko fakulteta, kaže da već drži časove srpskog i nemačkog jezika.