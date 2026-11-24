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Mitropolit bački Irinej preminuo je u 80. godini, saopštila je Eparhija bačka.

"Sa dubokom tugom u srcu i nadom na Vaskrsenje mrtvih i život večni, Eparhija bačka obaveštava verni narod i punoću Srpske Pravoslavne Crkve da se u utorak, 24. novembra 2026. godine, na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog, u jutarnjim časovima, na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, upokojio u Gospodu njegovo visokopreosveštenstvo Arhiepiskop novosadski i Mitropolit bački Irinej. Večan ti spomen, dostojni blaženstva i nezaboravni oče i vladiko naš Irineje!", navodi se u saopštenju.

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Mitropolit bački Irinej Bulović preminuo je na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, gde su se lekari borili za njegovo ozdravljenje dve nedelje.

Kako je Kurir prethodno objavio, mitropolit Irinej bio je podvrgnut operativnom zahvatu, nakon kojeg je priključen na respirator.