Jedan od najuticajnijih velikodostojnika SPC izgubio životnu bitku! Upokojio se na veliki praznik: Oglasila se Eparhija bačka tužnim saopštenjem
- Mitropolit bački Irinej preminuo je u 80. godini, saopštila je Eparhija bačka, na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog.
- Lekari su se dve nedelje borili za njegovo ozdravljenje u Institutu za onkologiju Vojvodine, nakon operacije i priključenja na respirator.
Mitropolit bački Irinej preminuo je u 80. godini, saopštila je Eparhija bačka.
"Sa dubokom tugom u srcu i nadom na Vaskrsenje mrtvih i život večni, Eparhija bačka obaveštava verni narod i punoću Srpske Pravoslavne Crkve da se u utorak, 24. novembra 2026. godine, na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog, u jutarnjim časovima, na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, upokojio u Gospodu njegovo visokopreosveštenstvo Arhiepiskop novosadski i Mitropolit bački Irinej. Večan ti spomen, dostojni blaženstva i nezaboravni oče i vladiko naš Irineje!", navodi se u saopštenju.
Mitropolit bački Irinej Bulović preminuo je na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, gde su se lekari borili za njegovo ozdravljenje dve nedelje.
Kako je Kurir prethodno objavio, mitropolit Irinej bio je podvrgnut operativnom zahvatu, nakon kojeg je priključen na respirator.
Mitropolit Irinej, rođen kao Mirko Bulović 1947. godine u Stanišiću, bio je jedan od najuticajnijih i naјdugovečniјih velikodostoјnika SPC.