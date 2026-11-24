Oglasio se patrijarh Porfirije povodom smrti mitropolita Irineja: Njihova veza bila je posebna - lično ga je zamonašio u Visokim Dečanima
- Patrijarh Porfirije oprostio se od mitropolita bačkog Irineja porukom na zvaničnom Instagram profilu, uz reči o dubokoj tuzi i večnom spomenu.
- Irinej je bio duhovni učitelj Porfirija i lično ga je zamonašio u manastiru Visoki Dečani.
- Mitropolit Irinej Bulović preminuo je u 80. godini na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.
Povodom smrti mitropolita bačkog Irineja oglasio se i patrijarh srpski Porfirije, koji se od dugogodišnjeg arhijereja oprostio porukom na svom zvaničnom Instagram profilu.
"Sa dubokom tugom u srcu i nadom na Vaskrsenje mrtvih i život večni, Eparhija bačka obaveštava verni narod i punoću Srpske pravoslavne crkve da se u utorak, 24. novembra 2026. godine, na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog, u jutarnjim časovima, na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, upokojio u Gospodu njegovo visokopreosveštenstvo arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej. Večan ti spomen, dostojni blaženstva i nezaboravni oče i vladiko naš Irineje!", navodi se na zvaničnom Instagram profilu patrijarha Porfirija.
Inače, mitropolit Irinej bio je duhovni učitelj patrijarha Porfirija, kojeg je lično zamonašio u manastiru Visoki Dečani. Irinej je bio dugogodišnji duhovnik i duhovni otac srpskog patrijarha Porfirija.
Podsetimo, mitropolit bački Irinej Bulović preminuo je u 80. godini na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.
Kako je Kurir prethodno objavio, mitropolit Irinej bio je podvrgnut operativnom zahvatu, nakon kojeg je priključen na respirator. Lekari su se za njegovo ozdravljenje borili dve nedelje.