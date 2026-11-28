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Svešteničke usluge na svadbama, krštenjima, slavama i drugim važnim porodičnim događajima često su tema rasprava, posebno kada je reč o njihovoj ceni i tome koliko bi vernici trebalo da izdvoje za njih.

O ovoj temi oglasio se i sveštenik u penziji Grozdan Gajić na Fejsbuku, koji je izneo svoje viđenje odnosa pojedinih vernika prema sveštenicima i njihovoj službi.

"Čujem da je najskuplja usluga sveštenika"

- Neverovatno. Od svih troškova na svadbi, krštenju, na slavi, na opelu, na osvećenjima domova, na osvećenjima spomenika, čujem da je najskuplja usluga sveštenika, a da je sve ostalo jeftino. I da se raspravlja o tome da li bi svešteničke usluge trebale da budu "koliko daš" ili je sveštenik "odredio prosečnu" cenu usluge - napisao je on.

Foto: Allatrust/Shutterstock

Gajić je ukazao na, kako smatra, dvostruke aršine pojedinih vernika kada je reč o troškovima porodičnih i verskih okupljanja, pa je posebno izdvojio cenu svešteničkih usluga u odnosu na ostale izdatke.

Samo sveštenik treba da bude "prosjak"

- Cene konobara, pića, hrane, muzike, šatre, restorana se znaju i one su "jeftine", a usluga sveštenika je "najskuplja" i da samo sveštenik treba da bude "prosjak" i da sveštenik treba da vozi najlošija kola u parohiji. A da svi parohijani treba da voze bolji auto od sveštenika. A onda mu pri susretu traže blagoslov i celivaju ruku, a kada okrenu leđa pričaju drugačije priče - naveo je prota i dodao:

- Šta na ovo reći nego " srpska posla". Ovo pričam o pojedinim slučajevima iz svešteničke službe.

"Ima sveštenika koji nikada ne traže novac"

Gajićeva objava pokrenula je raspravu među korisnicima društvenih mreža, koji su u komentarima iznosili svoja iskustva sa sveštenicima. Dok su jedni podržali njegov stav i istakli da se crkveni troškovi često zanemaruju, drugi su podelili primere sveštenika koji im, kako navode, nikada nisu tražili novac za verske obrede.

- Baš tako. Kao da hramovi ne treba da se održavaju i grade i kao da sveštenici nisu ljudi i nemaju porodicu. Ima gramzivih sveštenika nažalost, ali to ne znači da treba generalizovati. Ima i doktora koji samo na pare misle, pa ipak svi idemo u bolnicu da se lečimo - napisala je jedna vernica.